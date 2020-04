Mărturia pacientului 24: "O să țin minte toată viața acest număr. Mulți compară coronavirus cu o gripă ceea ce e foarte greșit"

Mărturie în exclusivitate a unui român care s-a vindecat de coronavirus. Bogdan Aron, cel care apare în statistici ca pacientul cu numărul 24 și care povestea că a aflat din presă de faptul că are coronavirus, a vorbit la Realitatea PLUS despre experiența pe care a trăit-o.

"Am fost cazul 24, de fapt am fost cazul 7 din 11 martie, cred ca sunt niste numere pe care o sa le tin minte toata viata. Eu ma simt foarte bine acum, a trecut mai mult de o luna si aproape o luna din momentul in care am fost externat. Acum mi am revenit complet", a spus barbatul.

Bogdan Aron a fost unul dintre acei pacienți care nu au avut simptome grave. El spune că a ajuns să fie testat chiar la insistențele lui.



"Prima oara e socul evident dupa care incepti sa te obisnuiesti cu situatia. Ce cred ca e cel mai greu? 2 lucruri: primul, ca nu stii cat de greu si da rau o sa fie in cazul tau, si al doilea probabil ca totii suntem ingrijorati de persoanele din jurul nostru. Sunt foarte multi care compara cu gripa normala ceea ce e foarte gresit, e o boala pe care trebuie s-o depasim cu totii impreuna", a mai spus barbatul.