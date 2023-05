Ministrul Muncii, Marius Budăi, anunţa sămbătă că până luni are ambiţia să prezinte liderilor coaliţiei tot ceea ce a discutat cu Comisia Europeană şi să închidă acest jalon privind pensiile. Despre pensiile speciale, el a arătat că mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le aşterne pe hârtie şi crede că vor îndeplini jalonul. ”Mai am două zile să lucrez la ceea ce am decis cu Comisia Europeană, după care să prezint coaliţiei. Până luni am ambiţia să prezint liderilor coaliţiei tot ceea ce am discutat cu Comisia Europeană şi să închid acest jalon. Nu vreau să mă înec acum la mal, lucrăm în aceste zile, vom prezenta materialul ca atare decidenţilor din coaliţie”, a spus ministrul Muncii la Antena 3. În prezent, negocierile pentru formarea noului Executiv, în urma rotaţiei premierilor, care ar fi trebuit să se producă pe 26 mai, au fost suspendate, conform anunţului liderului PSD Marcel Ciolacu, care preciza că prioritară ar trebui să fie în acest moment rezolvarea crizei din educaţie.