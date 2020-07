Lista județelor cu cele mai multe cazuri de coronavirus, în ultimele 24 de ore - Cele mai noi focare

Situatia devine din ce in ce mai dramatica in Romania. Exista cateva judete care se evidentiaza in cresterile de cazuri de coronavirus. Iata clasamentul in ultimele 24 de ore:

1 Argeș 105

2 Prahova 80

3 Dâmbovița 71

4 Mehedinți 68

5 Mun. București 67

6 Vâlcea 60

Până astăzi, 2.187 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 25.07.2020 (10:00) – 26.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 22 de decese (17 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bihor, Brăila, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și București.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 decese la categoria de peste 80 de ani.

20 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru altul nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.662. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 351 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.102.901 de teste. Dintre acestea 15.098 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 8.679 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 6.419 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 20 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 26 iulie.

Pe teritoriul României, 2.062 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.665 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 11.011 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.