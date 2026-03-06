Lia Olguța Vasilescu, atac devastator la Oana Țoiu: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant! Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din viața publică”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac dur la adresa Oanei Țoiu (USR), după declarațiile acesteia privind prioritizarea grupurilor de copii în repatrierea din zonele de conflict. Printr-o postare pe Facebook, Vasilescu a calificat declarațiile drept „degradante” și că o „descalifică” din punct de vedere politic.

„Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant! Nu știu dacă doamna Țoiu are copii, pare că nu, dar și dacă nu are și nu știe cum suferă un copil într-o asemenea situație, să fie singur într-o țară aflată sub bombardament, nu poate coborî atât de jos nivelul luptei politice.”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina de Facebook.

Lia Olguța Vasilescu: „Țoiu pare mai preocupată de propria imagine decât de asta. Care imagine era oricum praf!”

Parlamentara social-democrată a acuzat-o pe Oana Țoiu că „a încercat să justifice” această atitudine prin explicații nepotrivite în conferința de presă, afirmând că „o descalifică și mai mult”.

Vasilescu a extins criticile asupra întregului partid USR, susținând că miniștrii formațiunii „gafe atât de grave, încât dacă ar fi fost din PSD ar fi scos în stradă toată mișcarea "purilor".

„Oamenii de bun simț care văd tot ce fac #reziștii nu ies în stradă, dar judecă! Și singura concluzie e că astfel de specimene de miniștri trebuie să dispară urgent nu doar din guvern, ci și din viața politică!”, a adăugat fostul ministru al Muncii.

Vasilescu a făcut referire la fostul premier Victor Ponta, notând: „Am avut meciurile mele politice cu Victor Ponta, dar ce se întâmplă acum e prea mult! Mult prea mult!”.