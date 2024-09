„Obiectivul numărul 1 al sistemului este ca Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă să intre în turul doi al alegerilor. Aceasta explică apariția unui fenomen pe care l-am numit "rontăitori". Aceștia sunt niște candidați sprijiniți discret de PNL și PSD pentru a "rontăi" din electoratul celor trei adversari ai lui Ciolacu și Ciucă. Adversarii lor sunt Mircea Geoană, Elena Lasconi și George Simion. Există un mare interes ca atât Ciolacu, cât și Ciucă să intre în turul doi, urmând apoi alegerile parlamentare.

Dacă unul dintre cele două partide nu are reprezentant în turul doi, acesta va avea probleme la alegerile parlamentare. PSD nu are interesul ca PNL să obțină un scor prost, deoarece cele două partide guvernează împreună și se înțeleg de minune. PNL nu are niciun interes ca unul dintre candidații săi să nu intre în turul doi, deoarece asta ar duce la pierderea poziției de lider în partid. Ciolacu nu are interes ca Ciucă să dispară din fruntea PNL, și nici invers. Indiferent cine câștigă, ei își mențin pozițiile”, a spus Ion Cristoiu.