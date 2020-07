INTERVIU EXCLUSIV Liviu Dragnea, Episodul 4! DOSARUL Angajărilor Fictive: ”Am condamnări de la completuri ILEGALE”

Despre dosarul angajărlor fictive, Dragnea spune că a fost condamnat de un complet ilegal.

”Dacă ți-aș spune multe dintre discuțiile de aici, dar nu ți le spun. Oamenii spun așa, să zicem că ar fi adevărat că acele angajate din cele câteva mii care erau la instituțiile din subordinea Consiliului Județean nu au venit la muncă pentru că le-a spus omul ăsta: auzi, știi ceva, stați acasă și nu veniți la muncă. Și dacă ar fi fost așa, asta nu ar fi fost de condamnat. Nu mai vorbesc de cazuri în alte țări, cazuri în România, prezente, de actualitate în România. Dar cum să vii cu o condamnare pe o declarație a unei doamne care, în paranteză fie vorba, înțeleg că își smulge părul din cap pe la Târgșor, că a fost păcălită de DNA, că, de fapt, ea acum e în pușcărie pentru că a insistat să spună lucruri care nu sunt adevărate, ea crezând că va scăpa, că vă dați seama că nu puteau să mă bage pe mine fără să o bage pe ea. Problema este că într-un an spui ceva, în alt an altceva, o declarație infirmată despre toți cei care ea spunea. Nu unul, nu doi, nu trei, ci șapte, opt, zece inși. Pui în motivare că nu este așa sigur cum spune, adr de ce nu ar fi. Și atunci, dacă de ce nu ar fi, de ce să nu-l condamnăm pe individ. În sfârșit, sunt într-o situație acum în care eu, până la ora asta, am două condamnări de către două complete nelegale. Eu în situația asta sunt: la Referendum am fost condamnat pe acea mizerie politică de un complet declarat de Curtea Constituțională nelegal, iar aici am ajuns prin hotărârea unui compet nelegal declarat tot de Curtea Constituțională. Păi spunea prietenul meu că nu există statul paralel. Cum explicăm situația asta”, opinează Dragnea.

Statul paralel

”De exemplu, ce a spus domnul Lăzăroiu, ce spuneam și eu, dar când spuneam eu spuneau: domne, e interesat. Domnul Lăzăroiu, care este un om cu curaj, s-a dovedit că este un om cu curaj și un om cu coloană vertebrală, a spus foarte simplu: domne, că au fost presiuni ca la Curtea Constituțională să se amâne decizia știută de toată lumea, că acele completuri sunt nelegale, iar la Înalta Curte să se grăbească decizia. Păi trebuie să existe un sistem foarte puternic să coordonezi două instituții de forță: Curtea Supremă și Curtea Constituțională. Ori omul ăla a spus-o cu subiect și predicat. Atunci am și vrut să ies la presă. Nu s-a putut... Nu s-a putut din punct de vedere tehnic (râde) înțeleg. Acum am pe rol o acțiune, înțeleg că s-a dezbătut în presă, unii au înțeles, alții băteau câmpii, specialiști din ăștia în datul cu părerea, e un principiu, habeas corpus care e trecut clar în cartea europeană a drepturilor omului, care spune așa: dacă un om este condamnat de către un complet care nu este constituit conform legii trebuie eliberat imediat. E situația mea. La Tribunal, bineînțeles, după șase luni în care s-a plimbat dosarul, s-a recuzat, s-a dus la Înalta Curte, a venit înapoi la același judecător care se recuzase și a fost accepată, bineînțeles că a respins. Sunt și eu curios să văd moticarea care spune că acest principiu european nu trebuie respectat. O să fie la Curtea de Apel, nu am mari speranțe, să nu se supere doamna avocat Teodosiu, dar nu am mari speranțe”, a spus Liviu Dragnea în singurul interviu acordat de după gratii.

”Acuma, dacă nu există statul paralel, dacă nu există implicarea acestor personaje din sistemul ocult, de unde știa o ambasadă cu câteva zile înainte de alegerile din mai anul trecut că luni o să fie o zi cu răcoare? Suedia sau Danemarca. Păi toate ambasadele știau cu câteva luni înainte, ți-am spus-o și ție, se știa, nu se mai ferea nimeni. La Curtea Constituțională, de exeplu, doamna Mona Pivniceru spunea: noi nu putem să adoptăm această decizie pentru că Dragnea trebuie să fie condamnat. Adică, nu se mai ferea nimeni în discuție. Că așa se stabilise undeva, domne, vinovat, nevinovat, trebuie umflat, nu? (râde)”, a mai spus Liviu Dragnea, în interviul difuzat de Realitatea PLUS.