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Incendiu puternic într-o hală industrială din Hunedoara. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea flăcărilor
Incendiu puternic într-o hală industrială din Hunedoara. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea flăcărilor
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o hală industrială din localitatea Romos, județul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit de urgență pentru limitarea și lichidarea flăcărilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.
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