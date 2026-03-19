Incendiu puternic într-o hală industrială din Hunedoara. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea flăcărilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 mar. 2026, 08:09

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o hală industrială din localitatea Romos, județul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit de urgență pentru limitarea și lichidarea flăcărilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiuHunedoarahalapompieriflacari