Inteligența nu înseamnă doar cunoaștere. Este vorba despre capacitatea de a te adapta, de a înțelege și de a rezolva probleme. Se reflectă adesea în comportamentele și atitudinile noastre, dezvăluind o gândire rapidă și o gândire ascuțită.

Metoda simplă propusă de un medic

Pentru a afla într-un singur minut dacă o persoană este inteligentă, Shailesh Panthee, medic la Colegiul Medical din Nepal, are un truc simplu.

„Când sunteți într-un grup, puneți o întrebare foarte simplă, suficient de simplă încât toată lumea să știe răspunsul (de exemplu, «câte zile are un an» sau «cine a pictat Mona Lisa»). Oamenii care nu excelează din punctul de vedere al inteligenţei se vor grăbi să dea răspunsul. Pe de altă parte, cei cu adevărat inteligenți vor rămâne probabil tăcuți, discreți și zâmbitori, urmărind încercările celorlalți de a găsi răspunsuri. Ei sunt cei mai inteligenți oameni din încăpere”, spune doctorul.

O persoană inteligentă tinde să nu răspundă la o întrebare adresată unui grup, chiar dacă știe răspunsul.

„Sunt suficient de perspicace pentru a ști că a răspunde la o întrebare simplă nu îi face unici, știu că ascultarea este mai valoroasă decât vorbirea și că nimic nu se compară cu reflecția. Evită repetarea evidentului pentru a-și dedica timpul și energia la ceea ce necesită analiză și creativitate”, continuă expertul într-o postare pe Quora.

Deși este posibil să nu încerce să se impună, persoanele inteligente nu sunt neapărat tăcute: vorbirea lor este pur și simplu mai atentă și mai relevantă.

Inteligența poate fi măsurată diagnostic sau medical folosind teste standardizate, efectuate de un psiholog clinician. Aceste teste evaluează mai multe domenii ale abilității cognitive, cum ar fi înțelegerea verbală, raționamentul vizual și memoria de lucru, rezultând un coeficient de inteligență (IQ).

Așadar, un om inteligent observă mai mult și vorbește mai puțin și, de asemenea, nu spune tot ce gândește, dar gândește tot ce spune!