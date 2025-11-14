”Partidul AUR împreună cu PNȚCD, împreună cu FAR și alte formațiuni, au făcut ceea ce este corect, ceea ce este drept și au ales să nu divizeze votul la București și să susțină cel mai puternic candidat, candidatul cu șanse din partea poporului român, așa că am format o alianță opusă alianței care este la guvernare.

Alianța are trei candidați, îi știți cu toții, sunt proguvernamentali. Noi suntem alianța poporului român și respectând toate reglementările legale, noi ca formațiune politică, împreună cu celelalte formațiuni politice o susținem pe doamna Anca Alexandrescu.

Nu am făcut reclamă în mediul online, vom repsecta reglementările legale în cele două săptămâni de campanie. Într-adevăr două săptămâni de campanie sunt foarte puțin pentru un oraș ca Bucureștiul, problemele sunt multe.

Suntem bucuroși, noi ca formațiune politică, pentru că programul AUR pentru București redactat de colegul meu Mihai Enache, de domnul Petrișor Peiu, de domnul Gheorghe Piperea și alți specialiști, împreună cu oameni independenți, a fost asumat de candidatul Anca Alexandrescu.

Pentru noi e o chestiune de onoare faptul că suntem aici, faptul că participăm în mod activ la această campanie. Foarte mulți au încercat să sugereze diferite chestiuni, că nu ne-am implica total, că sunt blocaje.

Nu le miroase bine atunci când românii se unesc. Noi știm din bătrâni că unirea face puterea și de aceea credem în acest principiu al unirii forțelor și de aceea există atâta îngrijorare cu privire la candidatul suveraniștilor care crește și vai ce ne facem noi? Nu știu, s-ar putea să anulați alegerile încă o dată”, a declarat George Simion, după ce Anca Alexandrescu și-a depus oficial candidatura la Primaria Capitalei.