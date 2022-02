„Soldații Brigăzii 93 Mecanizate au capturat doi ocupanți ruși, aceștia erau din Regimentul 423 Pușcași Motorizat Yampol, unitatea militară 91701”, a anunțat Armata ucraineană.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm