VIDEO Gabriela Firea a votat la ora 7, imediat după deschiderea urnelor

Gabriela Firea a votat la ora 7, imediat după deschiderea urnelor.

"Am votat dis-de-dimineaţă. Mă bucur că am ajuns şi de această dată să fiu primul votant din această secţie. Am votat cu gândul la toţi copiii din Bucureşti, la toţi tinerii, la toţi adulţii şi la bunicii noştri. Toţi sunt foarte importanţi. E adevărat, ne dorim cu toţii investiţii în infrastructură, de asemenea, combaterea poluării, investiţii foarte mari, pentru că s-a simţit nevoia şi în această perioadă de pandemie, în toate spitalele, în şcoli, dar cei mai importanţi sunt oamenii. (...) De mâine, tot la muncă", a spus Firea.