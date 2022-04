Iată mesajul integral transmis de Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul", cu ocazia Floriilor:

<<Florii binecuvântate!

Ganduri bune si urari de bine pentru romanii care poarta nume de flori!

Sa va fie ziua de Florii senina si luminosa ca o primavara, iar zilele ce urmeaza sa va aduca multe bucurii si realizari! Dumnezeu sa va calauzeasca in tot!

Marea Sărbătoare a Intrării Domnului în Ierusalim are loc în duminica dinaintea Paștilor, ziua fiind cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stâlpărilor.

Intrarea Domnului în Ierusalim este singurul moment din viața Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat, deși nu purta nici hlamidă împărătească de purpură, nici coroană de aur pe cap, și nu avea nici pază de oști pământești.

Începând cu Ziua de Florii se intră în ultima săptămână a Postului Paștilor, numită Săptămâna Patimilor, în care creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Duminica Floriilor îi pregăteşte pe credincioşi pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos asupra morţii din duminica următoare, cea a Învierii.

Totodată Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşti, cunoscută sub numele de “Săptămâna Mare”, după cele 40 de zile de post. Din punct de vedere liturgic, din aceasta zi începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioşii îl “petrec” pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte şi Înviere.

Gl.( r) Gabriel Oprea

Președintele Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”>>, se arată în mesajul publicat pe umpmv.eu.