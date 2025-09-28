Fructul este mic, oval sau rotund, având între 3 și 5 centimetri diametru, și crește în ciorchini rari de 10–20 de fructe, având culori variind de la roșu, portocaliu și galben, până la combinații între acestea. Coaja cărnoasă și semi-groasă este acoperită cu spini moi, denumiți „spinterni”, care îi conferă aspectul distinctiv. Sub aceasta se află pulpa albă, translucidă sau roz pal, suculentă și ușor elastică, în jurul unui sâmbure central maro deschis, acoperit cu un strat subțire asemănător hârtiei.

Rambutanul crește în principal în Asia de Sud-Est, fiind originar din regiunea Indoneziei. Este un fruct tropical cultivat intens în țări precum Malaysia, Cambodgia, Thailanda, Sri Lanka și India, dar și în Africa, Insulele Caraibe și Costa Rica.

Acest fruct exotic, produs de un pom de mărime medie, își are denumirea de la cuvântul indonezian „rambut”, care înseamnă „păr”, datorită aspectului său „tepos” sau „cu spini”.

Beneficii nutriționale remarcabile

Rambutanul nu impresionează doar prin aspect, ci și prin valoarea sa nutritivă. Este o sursă bogată de vitamina C și antioxidanți. „O porție de 100 g de pulpă oferă între 21,5 și 69,1 mg de vitamina C, adică aproximativ 24–77% din doza zilnică recomandată.” Vitamina C susține sistemul imunitar, sănătatea pielii, combate inflamațiile, poate reduce tensiunea arterială, preveni ateroscleroza și proteja sănătatea cardiovasculară, reducând riscul anumitor tipuri de cancer.

Rambutanul sprijină digestia

Fructul este și o sursă valoroasă de fibre. „O porție de 100 g de pulpă furnizează între 0,61 și 6,5 g de fibre, adică 3–23% din necesarul zilnic.” Fibrele solubile ajută bacteriile intestinale să producă acizi grași cu lanț scurt (SCFA), hrănind celulele intestinului și reducând inflamația. Fibrele insolubile susțin tranzitul intestinal, prelungind senzația de sațietate, reglând glicemia și contribuind la menținerea greutății. Consumul regulat de fibre poate reduce riscul de cancer de colon, boli de inimă și diabet de tip 2.

Alte vitamine și minerale esențiale

Pe lângă vitamina C și fibre, rambutanul conține cupru, mangan și vitamine din complexul B, toate contribuind la o nutriție echilibrată. Un exemplu al valorii nutritive pentru 150 g de rambutan conservat include: calorii – 123, proteine – <1 g, carbohidrați – 31,4 g, fibre – 1,35 g, cupru – 0,099 mg (11% DZR), mangan – 0,515 mg (22% DZR), niacină – 2,02 mg (13% DZR) și vitamina C – 7,35 mg (8% DZR).

Contraindicații și precauții

Pulpa este sigură pentru majoritatea oamenilor, însă au fost raportate cazuri rare de alergii. Fructele conservate pot conține zahăr adăugat, deci trebuie consumate moderat, iar coaja spinoasă trebuie îndepărtată înainte de consum.

Cum să mănânci rambutanul

Rambutanul poate fi consumat crud, gătit sau în diverse preparate: salate, deserturi, curry-uri, smoothie-uri sau cocktailuri. Pașii simpli pentru consumul unui fruct proaspăt sunt: alegerea unui fruct copt, cu coaja roșiatică, tăierea coajei în jurul mijlocului fără a secționa pulpa, scoaterea fructului și a cojii, și consumul cu sau fără sâmbure.

Rambutanul – un fruct ciudat cu gust surprinzător

Deși aspectul său exotic poate părea neobișnuit, gustul dulce și suculent al rambutanului și beneficiile sale pentru sănătate îl fac un fruct care merită descoperit și inclus în alimentația zilnică.

