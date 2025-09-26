Bucătarii Palatului pregăteau acest preparat cu două ingrediente neobișnuite, care transformau un mic dejun banal într-o adevărată experiență culinară.

Secretele care făceau diferența în farfuria reginei

Alături de legume, fructe și salate, Regina Elisabeta includea în dietă și proteine de calitate. Omleta era unul dintre felurile ei preferate, însă modul de preparare avea o notă aparte. Lisa Steele, autoarea blogului Fresh Eggs Daily, a dezvăluit că această rețetă se baza pe nucșoară și coajă rasă de lămâie. „Se spune că îi plăcea să adauge un praf de nucșoară și puțină coajă de lămâie rasă. Sună ciudat, dar, de fapt, e o combinație reușită, (…)”, a povestit Steele.

Aceasta a mărturisit că a încercat personal rețeta și a remarcat prospețimea oferită de lămâie, în timp ce nucșoara echilibra gustul și completa perfect aciditatea citricelor.

Cum să prepari cei mai buni dovlecei pane. Secretul gospodinelor din Moldova a ieșit la iveală

Ingrediente necesare pentru omleta cu aromă de lămâie și nucșoară

Pentru a obține această rețetă regală, sunt necesare:

3 ouă

o lingură de lapte

o linguriță de coajă de lămâie rasă

un praf de nucșoară

sare după gust

unt pentru prăjit

Pașii prin care obții omleta preferată de Regina Elisabeta

Se bat ouăle împreună cu laptele și sarea, până ce compoziția devine omogenă. Într-o tigaie se topește untul, iar apoi se adaugă amestecul de ouă. Se gătește la foc mic, amestecând ușor, până aproape de consistența dorită. În acest moment se presară coaja de lămâie și nucșoara, iar omleta capătă aroma inconfundabilă care o făcea atât de specială.

Pentru un plus de prospețime, se pot adăuga verdețuri tocate fin, însă rețeta originală rămâne simplă și surprinzătoare prin echilibrul dintre dulce, acrișor și aromat.

Cum își păstrează japonezele silueta. 7 sfaturi de urmat pentru a te menține tânără