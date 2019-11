Ce este fosfura de aluminiu, pesticidul care a ucis o femeie și doi copii la Timișoara?

Fosfura de aluminiu. Din nefericire, în prezent este și una dintre cele mai frecvente cauze de otrăvire cu pesticide agricole. Aceasta eliberează gazul de fosfură atunci când vine în contact fie cu umiditatea atmosferică, fie cu acid clorhidric în stomac.

Otrăvirea cu pesticide, indiferent dacă este cauzată intenționat, accidentală sau ocupațională reprezintă o problemă globală de sănătate publică, iar otrăvirea pe cont propriu reprezintă o treime din rata sinuciderilor la nivel global. De fapt, în unele regiuni ale țărilor în curs de dezvoltare, otrăvirea cu pesticide provoacă mai multe decese decât infecția.

Fosfura de aluminiu. 300.000 de decese

În fiecare an, aproximativ 300.000 de decese apar în întreaga lume din cauza otrăvirii cu pesticide. Compuși organofosfați, organoclorici și fosfură de aluminiu (AIP) sunt pesticide utilizate în mod obișnuit. AIP este utilizat ca pesticid comun în aer liber și interior în țările în curs de dezvoltare, deoarece este ieftin, eficient, fără reziduuri toxice și nu afectează viabilitatea semințelor.

Fosfura de aluminiu este un fumigant solid șipoate fi găsit sub formă de tablete, pelete, granule sau praf. Din punct de vedere comercial, este disponibil sub formă de tablete gri închis de 3,0 g fiecare, alcătuite din AIP (56%) și carbamat (44%), și găsite sub numele de Celphos, Alphos, Quickphos, Phosfume, Phostoxin, Talunex, Degesch, Phostek sau Delicia, scrie sanatateinfo.md.

Toxicitatea la om apare, fie datorită ingerării fosfinei de aluminiu(mod obișnuit) după expunere și leziuni cauzate de inhalare sau chiar după absorbție prin piele. După ingerare, aceasta eliberează gaz fosfină în prezența HCl în stomac, care este absorbit rapid în tractul gastrointestinal, ducând la efecte toxice sistemice care implică inima, plămânii, rinichii, ficatul, cu manifestări de aritmii cardiace grave, acidoză și edem pulmonar. După absorbție, fosfina este oxidată în oxicid. Fosfina este excretată în urină sub formă de hipofosfit și, de asemenea, prin plămâni în formă nemodificată.

Fosfura de aluminiu. Limita de expunere permisă pentru fosfină este <0,3 ppm(părți per milion) în mediul de lucru, niveluri mai mari de 50 ppm sunt periculoase pentru viață, în timp ce la 400-600 ppm este letală într-o jumătate de oră.

Fosfura de aluminiu. Caracteristici clinice

Semnele și simptomele suntnespecifice, instantanee și depind de doză, calea de intrare și intervalul de timp după expunerea la otrăvire. După expunerea la inhalare, pacienții au, de obicei, iritații ale căilor respiratorii și dificultăți la respirație. Alte caracteristici pot include amețeli, oboseală, senzație de strângere la nivelul pieptului, cefalee, greață, vărsături, diaree, ataxie, amorțeală, parestezii, tremor, slăbiciune musculară, diplopie și icter. Pacientul poate dezvolta insuficiență cardiacă, aritmii cardiace, convulsii și comă și pot apărea și manifestări tardive de hepatotoxicitate și nefrotoxicitate.

Fosfura de aluminiu. După ingerare, caracteristicile toxice se dezvoltă, de obicei, în câteva minute. Apare greața, vărsături repetate, diaree, dureri de cap, disconfort abdominal sau durere și tahicardie, care sunt caracteristici clinice comune, iar acești pacienți prezintă, de obicei, recuperare. Pe de altă parte, în intoxicația ingerată moderată până la severă apar semnele și simptomele sistemului gastrointestinal, cardiovascular, respirator și nervos inițial și, ulterior, pot apărea și caracteristici ale insuficienței hepatice și renale și coagularea intravasculară diseminată.

Toxicitatea AIP afectează în special țesuturile cardiace și vasculare, care se manifestă ca hipotensiune profundă și refractară, insuficiență cardiacă congestivă, anomalii electrocardiografice (ECG), miocardită, infarct subendocardic sau pericardită. Anomaliile ECG includ tulburări de ritm, modificări ST-T și defecte de conducere. Corelația temporară a modificărilor ECG a arătat că în timpul perioadei inițiale de 3-6 ore predispune tahicardia sinusală, în perioada 6-12 h apar modificări ST-T și tulburări de conducere, în timp ce în perioada ulterioară au apărut aritmii.

Fosfura de aluminiu. Elementele respiratorii pot include tuse, dispnee, cianoză, edem pulmonar, insuficiență respiratorie. Acidoza metabolică poate fi prezentă probabil datorită acumulării de acid lactic cauzată de blocarea fosforilării oxidative și perfuziei tisulare slabe. Pacienții pot să rămână conștienți până la stadiul final, dar pot avea manifestări precum dureri de cap, amețeli, convulsii și comă.

Diagnostic

Diagnosticul depinde, de obicei, de suspiciunea clinică sau de istoric (auto-raport sau de către participanți). Diagnosticul poate fi realizat cu ușurință prin simpla încercare a hârtiei impregnate cu nitrat de argint pe conținut gastric sau pe respirație.

Fosfura de aluminiu. Asistența medicală

Asistența medicală trebuie începută de îndată ce istoricul și examenul clinic susțin intoxicația cu AIP și nu ar trebui întârziate pentru diagnosticul de confirmare. Din păcate, din cauză că nu există un antidot specific cunoscut, managementul rămâne în primul rând o asistență de susținere. Deoarece fiecare otravă are un timp de eliminare clar, acest lucru este valabil și în cazul AIP. Adresarea rapidă la medic, resuscitarea, diagnosticul, monitorizarea intensivă și terapia de susținere pot avea un rezultat bun. Îngrijirea pacienților cu intoxicație severă poate fi îmbunătățită prin consultarea unui toxicolog medical sau a specialiștilor de la un centru specializat în otrăviri.

Fosfura de aluminiu. Victima, după expunerea profesională sau accidentală la acest preparat, trebuie imediat scoasă la aer curat. Deoarece fosfina este absorbită pe cale cutanată, decontaminarea pielii și a ochilor trebuie efectuată cu apă curată cât mai repede posibil.

După ingerare, eficacitatea decontaminării intestinale, pentru a reduce absorbția, depinde în primul rând de durata expunerii la otrăvuri și este utilă dacă se face în 1-2 ore.

Suport hemodinamic

Infarctul miocardic și instabilitatea hemodinamică sunt una dintre cele mai importante trăsături, iar majoritatea deceselor provocate de intoxicațiile cu AIP au fost raportate ca fiind cauzate de insuficiența cardiovasculară.

Toți pacienții cu intoxicație severă cu AIP au nevoie de monitorizare hemodinamică invazivă continuă și resuscitare timpurie cu agenți fluidi și vasoactivi.

Fosfura de aluminiu. Identificare preliminară

Fosfina afectează practic toate organele din organism și, prin urmare, identificarea precoce a insuficienței organelor iminente și terapia de susținere adecvată sunt extrem de importante până când toxina este excretată din organism. Cerința privind intubarea endotraheală și ventilația mecanică depind, de obicei, de gravitatea leziunilor pulmonare acute și, uneori, de starea de sănătate mentală.

Fosfura de aluminiu. Otrăvirea cu fosfat de aluminiu are o mortalitate ridicată (30-100%), iar supraviețuirea este puțin probabilă, dacă se consumă mai mult de 1,5 g.

Fosfura de aluminiu. ”Este letală în jumătate de oră”

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit, la un post de televiziune, despre impactul substanței folosite la deratizare în cazul „blocului morții” de la Timișoara: fosfură de aluminiu.

"Această fosfură de aluminiu este un compus ieftin, dar eficient și utilizat în mod obișnuit pentru prelucrarea cerealelor. Din păcate, este unul dintre cele mai frecvente intoxicații cu pesticide pentru că e extrem de toxică, atât prin ingestie, inhalare, dar și prin simplu contact tegumentar. Ținând cont că dacă este ingerată sau intră în contact cu umiditatea, eliberează acel gaz de fosfină, cu miros asemănător celui de carbid sau usturoi care este extrem de toxic pentru om și pentru animele și are efect iritativ la nivelul căilor respiratorii, la nivel digestiv, dar și acea toxicitate sistemică ce afectează pe rând: plămânii, inima, ficatul, rinichii, mergând până la afecțiuni pulmonare și insuficiență cardiacă. Intoxicația cu fosfat de aluminiu are o mortalitate ridicată, între 30% și 100%, iar supraviețuirea este puțin probabilă după ingestia a doar 1,5 grame, iar dacă vorbim despre cea pe cale inhalatorie, sunt periculoare pentru viață niveluri mai mari de 50 de părți pe milion, iar la 400-600 părți pe milion, este letală în jumătate de oră", a spus Tudor Ciuhodaru, potrivit dcnews.ro.