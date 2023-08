Timp de o lună de zile, Virginia Hospital Center, spitalul din inima Americii a fost locul în care doctorul Mihai Dobra a avut ocazia să lucreze cot la cot cu medici de top din domeniu și să deprindă noi aptitudini, cu care, la finalul stagiului, se va întoarce în țară. Înainte, însă, a împărtășit totul cu noi.

„A fost o experiență extrem de bogată toate lucrurile astea aduc un update intelectual”, spune chirurgul.



Cum peste 90% din intervențiile chirurgicale de peste Ocean se desfășoară robotic, Mihai Dobra este pregătit, la întoarcerea în țară, să împărtășească medicilor români noi căi de dezvoltare în domeniului pe care îl cunoaște cel mai bine - Urologia.

Cât despre ritmul în care apar tratamente și tehnologii noi în această specialitate, dar și despre modul în care sunt implementate metodele inovatoare, medicul Mihai Dobra spune că a simțit pe pielea lui că Statele Unite sunt cu un pas în fața tuturor.

Experiența de-o vară din Statele Unite ale Americii a fost și un prilej de a lucra cu unul dintre cei mai prestigioși medici din străinătate. Considerat unul dintre pionierii în Urologie, doctorul Robert Mordkin este primul medic urolog din Washington DC care a efectuat o prostatectomie laparoscopică. Iar întreaga experiență i-a rămas și acum întipărită în minte.

„Această operație a fost foarte, foarte grea dificilă. Mă uit în urmă și îmi amintesc că am preluat o operație pe care o făceam de ani de zile ca pe o intervenție chirurgicală deschisă, puteam să fac acea operație într-o o oră și jumătate, poate două ore. Iar acel prim caz laparoscopic a durat aproape nouă ore. Pe de altă parte, același pacient care a trecut printr-o operație de nouă ore a mers acasă în următoarea dimineață! De la prima intervenție de acest gen au trecut ani buni, dar reușita de atunci are și acum ecou”, a declarat Robert Mordkin, medic specialist în Urologie, Chirurgie Robotică și Laparoscopică.



„Pentru pacient este un pas revoluționar, în ideea că incizia este mult mai mică, disconfortul este mai mic, perioada de recuperare este mai mică, la fel și perioada petrecută în spital. Întotdeauna m-am bucurat de provocarea de a încerca să îmi depășesc limitele puțin. Dacă nu ne gândim la metode inovatoare, în orice profesie, nu vom progresa niciodată.

Doctorul a vorbit și despre trainingul din această vară, din poziția de profesor. M-am bucurat foarte tare să îi instruiesc pe acești oameni, să îi văd cum cresc, dar și ei m-au provocat pe mine, pentru că sunt tineri, pentru că sunt cunoscători ai tehnologiei”, a mai spus medicul.



Pentru sistemul medical din România are și un sfat: să nu se oprească din dezvoltare.

„ Operațiile care au fost făcute în moduri tradiționale mulți ani sunt încă operații foarte bune. Nimeni nu ar trebui să se dea cu un pas în spate când vine vorba de acest lucru și nici să se gândească că, dacă nu au acces la un (n.r. sistem chirurgical robotizat) da Vinci sau la o laparoscopice, atunci intervenția chirurgicală va fi inferioară. Doar ideea de a fi conștienți de faptul că există aceste metode le va permite să preia anumite aptitudini pentru ceea ce fac în țara lor, iar atunci când va veni timpul și vor avea resursele necesare pentru această tehnologie, vor fi deja familiarizați și vor începe totul mult mai ușor”, a mai spus Robert Mordkin.