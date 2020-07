EXCLUSIV, primul interviu al lui Dragnea din închisoare: ”Stau aici complet NEVINOVAT. Îmi pare foarte rău că au suferit copiii mei și Irina”

”Am spus-o și o spun mereu: stau aici nevinovat. Complet nevinovat și sunt ținut în continuare fiind încălcate drepturi fundamentale din cartea europeană a drepturilor omului. La mine nu se aplică lucrul ăsta. Este și un caz, o speță similară, cazul Brudan contra României în care se spune că dacă legislația nu este prevăzută în legislația românească se aplică direct pe principiile de acolo. Este dată și o hotărâre a Înaltei Curți din România că așa se întâmplă... la mine nu se poate”, a declarat Liviu Dragnea, într-un inetrviu acordat Ancăi Alexandrescu, difuzat de Realitatea PLUS.

Dragnea: Niciodată eu nu o să pot să-mi spăl acest păcat în fața lor

”Îmi pare foarte rău că au suferit copiii mei și Irina a suferit și suferă foarte mult. Niciodată eu nu o să pot să-mi spăl acest păcat în fața lor. Cu toate că ei m-au încurajat în permanență și spuneau să nu mă gândesc, că dacă eu cred în niște lucruri, ei mă susțin. Eu păcatul ăsta nu o să mi-l pot spăla niciodată față de viața chinuită pe care le-am făcut-o și, din păcate, o mai au, pentru că ei nu s-au oprit. Sunt mizerii întâmplate și lui Ștefan și Alexandrei.

O să mai vorbim... tu m-ai întrebat dacă poți să postezi convorbirea asta, poți să faci ce vrei. Bănuiesc că ai înregistrat-o. Consecințe or să fie la mine sigur. Oricum ea este înregistrată, dacă mai înregistrează și altcineva nu este o problemă. Faci ce crezi de cuviință cu ea. Atâta timp cât eu nu pot să ies la presă... o să mai vorbim la telefon. Sper să mai vorbim la telefon. Eu, dacă o să mai am posibilitatea să vin la aceste convorbiri online, să nu cadă sistemul (râde), o să mai afcem discuții de genul ăsta. Nu știu cât mai vrei să mai discutăm despre politică, numai dacă apare ceva foarte important”, a încheiat Liviu Dragnea ultima parte a interviului exclusiv la Realitatea PLUS.