Elena Udrea a transmis din spatele gratiilor mesajul că: bazinele de înot erau pentru ei o cheltuială inutilă, fără sens, o risipă, un moft a lui Udrea care finanțează ”tichii de mărgăritar”. Acum se plâng că nu face nimic clasa politică pentru înotul românesc! Uite că am făcut și inaugurat eu bazine de înot: la Brăila – de unde era Camelia Potec; la Târgu Mureș, la Brașov, la Câmpina, la Dinamo, la Steaua și altele, peste 20 de bazine la acel moment în toată țara. Și la ce mi-a folosit, ca să zic așa?! Ba mai mult, pentru că am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București în 2011 – Gala Internațională de Box - în care Lucian Bute a devenit campion mondial, am primit de la Kovesi – Coldea –Dumbravă 6 ani de pușcărie, a scris Udrea.

„Unii dintre cei care acuză azi, lipsa condițiilor potrivite pentru pregătirea sportivilor români, în special a bazinelor de înot în contextul câștigării a celor 2 medalii la Olimpiadă de către David Popovici, sunt chiar aceeași care ma criticau zilnic pentru proiectele pe care le-am finanțat ca Ministru între 2009-2012: bazine de înnot, săli de sport, săli polivalente, patinoare, pârtii de schi.