Din informațiile făcute publice chiar de către soția sa, Tatyana, decesula r fi survenit cu doar câteva zile în urmă, mai exact pe 12 mai, după ce o bombă aeriană inamică a căzut pe o clădire din Azovstal, unde se aflau Maxim și colegii săi.

Maxim a început să apere orașul încă din primele zile ale războiului. Soldatul a luptat timp de 78 de zile fără mâncare sau apă.

În fiecare mesaj îi scria soției sale că se va întoarce cu siguranță la ea și la fiul său cel mic.

„Am fost căsătorită, am fost îngrijită și protejată. Aveam de toate. Acum am un fiu. Și o durere psihică severă ... nu știu cum să-i spun fiului meu că nu-l mai are pe tatăl său iubit...", a scris soția lui Maxim