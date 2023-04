„Sunt ținută prizonieră într-o cauză unde nu avem act de sesizare. Inculpatul fiind și denunțător și martor în aceeași cauză. Am avut patru gardieni în sală chiar dacă noi am fost singura cauză, iar cauza noastră nu este una cu arestați. Nu am înțeles acest lucru, m-am speriat foarte tare”, a spus Maria.

Alături de Maria, în sala de judecată, a fost și avocatul ei.

„Am susținut cererea de ridicare a măsurii asiguratorii având în vedere că studiind dosarul și actele de cercetare penală am observat că s-ar pune în discuție încetarea de drept a măsurii asiguratorii având în vedere că nu s-a pus în discuție, conform legii 6/2021, acest act administrativ. Vom vedea ce v-a hotărî instanța privitor la ridicarea acestei măsuri”, a declarat ANA-MARIA Opriță, avocatul Mariei.

Drama Mariei a început pe când avea doar doi ani.

„Ultima oara cand am fost in instanta am intrat in hipoglicemie a trebuit sa ies din sala si sa fac injectia pt a putea iesi din aceasta coma din cauza stresului. Daca eu raman fara acest teren probabil ca raman si fara dreptul fundamental la sanatate si fara dreptul fundamental la viata cred ca am si eu dreptul sa tariesc si sa mi fac acest transplant de pancreas”, a mai spus Maria.