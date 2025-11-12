Potrivit ordinului de clasare, Jandarmul folosește în mod frecvent mașina cu geamul deschis, întrucât este fumător iar deseori în autospecială este foarte cald. Pe lânga asta, documentul transmite că jandarmul a ridicat mâna înainte de lungimea totală a zgârieturii și mișcarea acesteia a fost întreruptă înainte ca aripa autoturismului să poată fi atinsă. În acest fel, ordinul de clasare concluzionează că posibilitatea contactului continuu cu suprafața mașinii zgâriate este exclusă.



Cazul șocant a avut loc în 2023 în cartierul Cotroceni din București. Imaginile arată cum jandarmul se afla în mașina de serviciu, iar în momentul în care a trecut pe lângă un autoturism parcat în mijlocul intersecției, care era pe avarii, a scos mâna pe geam și a zgâriat mașina.



Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost cerute chiar de proprietarul mașinii. Acesta a declarat că și-a lăsat autoturismul câteva minute pe avarii iar când s-a întors l-a găsit zgâriat. Bărbatul susține că a rămas stupefiat de gestul jandarmului. „Nu este posibil ca un reprezentant al unei instituții de stat să vandalizeze bunurile cetățenilor pe care ar trebui să îi protejeze” a spus victima jandarmului.

Reacții stranii ale corpului care vorbesc despre probleme de sănătate ascunse. Ce îți transmite organismul atunci când ți se zbate ochiul

Partea vătămată: Sunt motive inventate

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Horia Vlădescu, partea vătămată, a comentat decizia instanței

„Parchetul Militar a luat decizia de a clasa această cauza. Problema este că aici nu vorbim doar despre o zgârietură pe mașină, vorbim de un abuz comis de un militar aflat în patrulare într-o autospecială a jandarmeriei în timpul serviciului. Se vede clar în filmare cum scoate mâna pe geam și lovește intenționat mașina. Este o probă video pe care acum 3 ani de zile a văzut-o o țară întreagă.

Iar ceea ce a urmat este și mai grav, pentru că acest abuz a fost acoperit cu un alt abuz. Parchetul Militar a clasat dosarul după acești 3 ani în care nu m-a audiat, nu m-au chemat, nu și-au cerut nici măcar scuze și își justifică totul prin explicații care sfidează orice bun-simț și orice logică. În mașină era efect de seră, de aceea se stătea cu geamul deschis, sau alt motiv pentru care se stătea cu geamul deschis este că acest plutonier fumează. În primul rând, nu ai voie să fumezi în autospeciala de jandarmerie, pentru că este proprietatea statului. Sunt motive inventate.

Decizia nu este definitivă, avem 20 de zile la dispoziție să atacăm această soluție, deja am vorbit cu apărătorii legali și vom lua măsuri împotriva acestei decizii.

Am avut CASCO și au plătit ei reparația. Dar asta înseamnă că tot eu am suportat consecințele, pentru că, dacă această cauză, după cum spune Parchetul Militar, nu s-a întâmplat, mi-a crescut CASCO de la an la an din cauza aceasta.

Dacă instituțiile sunt în stare să mușamalizeze un abuz în fața unei filmări clare, ce se întâmpla dacă nu exista nicio filmare” a spus Horia Vlădescu la Realitatea Plus.

Afacerile familiei lui Nicușor Dan, în centrul unor controverse uriașe. Cumnatul președintelui, retrocedare în timp record pentru dezvoltarea unui cartier rezidențial lângă Snagov