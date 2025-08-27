„În unanimitate, procurorii Direcției Naționale Anticorupție prezenți la Adunarea Generală au apreciat că intervențiile repetate în legislația referitoare la condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor denotă inconsecvența legiuitorului în raport cu respectarea principiilor securității juridice, iar modificările vizate sunt profund nejustificate și lipsite de transparență, din perspectiva asigurării standardului de predictibilitate a cadrului normativ aplicabil, cu afectarea gravă a independenței justiției. Totodată, procurorii Direcției Naționale Anticorupție si-au exprimat protestul față de modalitatea de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților și au solicitat retragerea proiectului de lege pentru asigurarea prealabilă a unui cadru adecvat de consultare a corpului judecătorilor și procurorilor, cu respectarea principiilor consacrate de Constituția României și de reglementările internaționale în materia pensiei cuvenite magistraților. De asemenea, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție susțin formele de protest adoptate la nivelul Ministerului Public și înțeleg să își exercite funcția judiciară cu asumarea perseverentă a rolului instituțional al direcției, fundamentat pe importanța socială a activității date de lege în competența sa de funcționare “, se arată în Hotărârea Adunării generale a DNA.
Instanțele din țară, BLOCATE din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Toate instanțele din țară ar urma să fie blocate din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Este avertismentul lansat de magistrații care se opun pachetului 2 de măsuri. Judecătorii de la instanțele din Capitală au început rând pe rând să își suspende ședințele in instanta. Totul după ce coaliția a decis că aceștia vor avea o perioadă de tranziție de 10 ani până când vârsta de pensionare va crește la 65 de ani.
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunări generale ale judecătorilor și procurorilor iar toate aceste greve de avertisment nu se vor opri până când reforma pensiilor speciale nu se va retrage din pachetul 2 de măsuri fiscale ce urmează să fie adoptat în perioada următoare.
Concret, vorbim despre creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani printr-o perioadă de 10 ani de tranzit. Mai mult decât atât, urmează un nou sistem de calcul, dar și scăderea pentru magistrați.
Adunările judecătorilor generale din cadrul curților de apel au solicitat retragerea de urgență a acestei reforme. Procurorii sunt și ei solidari cu privire la acest aspect și au suspendat activitatea, inclusiv Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Drept urmare, în cadrul foarte multor dosarele termenele, dar și soluționările vor fi amânate.