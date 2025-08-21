Dacă nu ne amintim visele din timpul nopții, am putea crede că nu visăm deloc, dar acest lucru nu este adevărat. Toți oamenii visează, dar majoritatea viselor tind să se estompeze rapid după trezire, indiferent de cât de bună este memoria noastră.

Unii oameni nu-și amintesc aproape niciodată vreun vis, iar alții își amintesc chiar și mai multe din fiecare noapte. Dacă te întrebi de ce nu ne amintim visele imediat după ce ne trezim, există mai multe explicații posibile.

Somnul insuficient poate explica de ce nu ne amintim visele

Somnul REM apare la fiecare aproximativ 90 de minute de somn și durează din ce în ce mai mult pe măsură ce noaptea avansează. De obicei, prima fază REM durează de obicei doar câteva minute. Spre sfârșitul unui somn de opt ore, vei petrece în această etapă aproximativ 20 de minute.

De aceea, cel mai important factor care influențează amintirea viselor este durata totală a somnului. Dacă dormi doar 6 ore, vei avea mai puțin de jumătate din timpul de visare al unei nopți de 8 ore.

Ultimele ore de somn sunt cele mai importante pentru visare, iar oamenii își amintesc de obicei ultimul vis al nopții, cel de dinaintea trezirii. Așadar, dacă nu dormi suficient, îți scurtezi etapele de somn REM și vei avea mai puține vise sau mai puține șanse de a ți le aminti..

Tulburările de somn influențează memoria viselor

Capacitatea de a-ți aminti visele poate fi afectată și de tulburările de somn, conform Verywell Health. De exemplu, apneea obstructivă netratată scade timpul petrecut în etapa de somn REM, deoarece relaxarea mușchilor căilor respiratorii blochează temporar respirația și determină treziri frecvente.

La unele persoane, somnul REM fragmentat poate avea ca efecte o memorie mai bună a viselor. Când somnul REM este întrerupt des, există mai multe șanse să te trezești imediat după un vis și să ți-l amintești. Narcolepsia, cunoscută și ca boala somnului, are un efect similar. Persoanele afectate trec brusc între stările de somn și veghe, ceea ce facilitează amintirea viselor.

Femeile și introvertiții își amintesc mai des visele

Anumite categorii de persoane au o capacitate mai mare de a-și aminti la trezire aventurile fantastice din timpul nopții, potrivit dr. Deirdre Barrett. Femeile tind să-și amintească visele ceva mai des decât bărbații, potrivit unei meta-analize din 2008.

De asemenea, tinerii își amintesc mai multe vise decât persoanele mai în vârstă, susțin alte cercetări. Memoria viselor crește la copii de la vârsta la care le pot comunica. Ea rămâne constantă din adolescența timpurie și până în jurul vârstei de 20 de ani, pentru ca apoi să scadă treptat pe măsură ce înaintează în vârstă.

Ce putem face pentru a ne aminti visele

Este posibil să-ți „antrenezi” creierul pentru a-ți aminti mai multe vise după trezire. Dacă ești interesat să-ți îmbunătățești memoria viselor, încearcă aceste strategii:

Imediat după trezire, acordă-ți un moment pentru a reflecta la ceea ce ai visat și încearcă să reții cât mai multe detalii. Acest proces mută visul din memoria pe termen scurt în memoria pe termen lung, spune dr. Leslie Ellis, psihoterapeut, profesor și autor;

Notează ce ai visat, „pentru că visele dispar dacă nu sunt înregistrate în mod deliberat”, spune Ellis. Ține un jurnal de vise lângă pat și scrie în el ce ți-ai amintit imediat ce ai deschis ochii;

Asigură-ți un somn odihnitor. Obiceiurile sănătoase de somn pot contribui la o mai bună amintire a viselor. Încearcă să ai același program de somn în fiecare zi și să dormi confortabil;

Acordă mai multă atenție acestui subiect. Dacă te preocupă visele, citește și discută mai mult despre ele. Acest lucru poate îmbunătăți temporar capacitatea de a le reține. Expunerea frecventă la subiectul viselor le va face mai prezente în viața conștientă.

sursa: Medicool.ro