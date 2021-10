L-am auzit pe domnul Cîțu că USR PLUS nu a realizat niciuna dintre reformele promise. Exact de asta am ajuns în situația de a iniția o moțiune împotriva sa: pentru că s-a opus la reformele pe care le-am promis și a rupt astfel protocolul de coaliție și programul de guvernare agreat. L-am auzit pe domnul Cîțu spunând că am trădat Coaliția. Noi nu am trădat Coaliția, pentru că nu avem datorii față de coaliție, ci față de programul la care ne-am angajat în fața celor care ne-au votat. Nu avem loialitate față de persoane, ci față de principii. Între noi, diferența este uriașă și l-aș îndemna la mai multă cumpătare”, l-a avertizat Cioloș pe Cîțu.