Iată câteva dintre sfaturile sale:

Nu critica pe nimeni. Critica provoacă celui în cauză un sentiment de repulsie, generând resentimente față de cel ce critică. Este inutil să aduci critici cuiva, deoarece instinctual omul are tendința de a se justifica și de a adopta o atitudine defensivă. Pornind de la critică, cel criticat, simțindu-se ofensat, va avea tendința de a nu fi de acord cu tine privitor chiar și la alte subiecte.

Șansele de a fi agreat, apreciat și chiar acceptat atât tu ca om, cât și ideile, concepțiile sau produsele pe care le promovezi, sunt mult mai mari atunci când elogiezi în mod inteligent interlocutorul, decât să-l cenzurezi. Oamenii vor căpăta în felul acesta încredere în tine, câștigându-le simpatia. Se știe că oricine apreciază cuvintele de laudă, complimentele sau orice feedback pozitiv la adresa sa.

Dacă ai greșit într-un fel sau altul este mult mai indicat să te corectezi singur, decât să lași ca această corectură să vină din partea interlocutorilor. Aceștia vor aprecia gestul onest de a-ți recunoaște vina și le vei câștiga încrederea în felul acesta.

Persoanele care știu să își asculte interlocutorul sunt mult mai agreate și mai populare. Acest fapt denotă interesul față de interlocutor și de problemele acestuia și astfel încrederea oamenilor în tine va crește.

Când nu ești de acord cu modul de a acționa al interlocutorului, nu-l cenzura și nu-i aduce critici. Întâi trebuie să-l asculți pentru a vedea de ce a procedat așa. Este un mare atu în fața interlocutorilor capacitatea de a fi tolerant și înțelegător.

Nu oferi sfaturi fără să ți se ceară

Nu oferi sfaturi nimănui dacă nu ți se cere lucrul acesta. Poți face asta doar dacă cel pe care îl sfătuiești îți este o persoană foarte apropiată, altfel, cel sfătuit s-ar putea simți ofensat.

De asemenea, autorul îi sfătuiește pe toți cei care doresc să lege relații sociale de succes să se intereseze ei primii de ceilalți, decât să aștepte ca aceştia să o facă despre ei. Să evite criticile, să nu condamne și să nu se plângă. Deoarece oamenii nu vor să se încarce cu problemele nimănui. Fiecare le are pe ale lui. De aceea, o persoană agreabilă, jovială și veselă va fi mult mai ușor acceptată în orice cerc social.