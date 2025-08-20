Respectați cele 7 etape, pentru o întâlnire de afaceri reușită

În lumea afacerilor, și nu numai, prima impresie este extrem de importantă. Dacă lăsați o impresie bună de la prima întâlnire vă puteți ușura munca. Veți fi mult mai ușor acceptat și respectat de către interlocutor și, implicit, vă puteți atinge scopurile cu mai multă ușurință.

1. Intrarea

O intrare fără nici o ezitare este prima regulă a unei impresii bune. Atunci când sunteți invitați într-o încăpere, nu rămâneți în ușă ci pășiți cu îndrăzneală. Așa veți da dovadă de stăpânire de sine, hotărâre și încredere în voi.

2. Apropierea

Pășiți vioi cu fruntea sus. Persoanele influente, care atrag atenția asupra lor, merg în pas vioi, într-un ritm mediu și fac pași de lungime medie. Nu faceți pașii, nici prea mici, nici prea mari. Oamenii care pășesc astfel dau impresia că au prea mult timp la dispoziție sau că nu sunt interesați de ceea ce fac ori nu au altceva de făcut.

3. Strângerea de mână

Țineți palma dreaptă vertical și strângeți mâna cu aceeași putere cu care vă este strânsă, în timp ce îl priviți pe interlocutor în ochi. Nu strângeți mâna cuiva pe deasupra unui birou.Pentru a-i reține mai ușor numele, repetați-i numele în momentul în care se prezintă. Spre exemplu: "Încântat/ă, Maria, să te cunosc!"

Este foarte important să rețineți numele din prima, să nu fiți pus în situația de a întreba încă o dată pe parcursul discuției cum se numește. Veți da dovadă de lipsă de interes și considerație față de partenerul de discuții, dacă veți proceda așa, iar imaginea dumneavoastră va avea un minus în ochii interlocutorului.

4. Zâmbetul

Trebuie să zâmbiți cu toată fața, inclusiv cu ochii, nu doar cu gura. O față zâmbitoare este mult mai atractivă decât o față posomorâtă. Oamenii care zâmbesc transmit o stare de bine interlocutorului și din start acest lucru este un plus în favoarea voastră.

5. Semnalul sprâncenelo r

Este un semnal de recunoaștere străvechi. Ridicați pur și simplu din sprâncene, pentru o fracțiune de secundă, în semn de recunoaștere și acceptare a ideilor pe care vi le împărtășește interlocutorul.

Continuarea pe Almanah Online