”Jurnalist: Vă aflați într-un conflict de interese?

Dan Vîlceanu: Există o companie la care faceți referire, este o companie a părinților mei înființată în 1997, când eu aveam 18 ani, deci această insinuare că eu aș folosi părinții paravan în afaceri nu se justifică. (sursa: igj.ro)”

Dan Vîlceanu este fiul Elisabetei Vîlceanu, asociatul unic al firmei Trefo SRL, companie care a derulat doar anul trecut contracte de peste 1 milion de dolari cu firme de stat ca: CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia. Potrivit propriului CV, actualul ministru de Finanțe a ocupat funcția de director economic în cardul acestei companii.

Jurnaliștii de la psnews.ro au dezvăluit faptul că firma familiei Vîlceanu, Trefo SRL, ar fi fost ”călcată” de ANAF, iar în urma controlului s-ar fi descoperit nereguli grave. Potrivit surselor citate de PS News, a existat și un dosar penal la Parchetul General, dosar ce avea la bază raportul întocmit de inspectorii fiscali. Un dosar uitat însă o vreme prin sertarele procurorilor.

Controlul inspectorilor antifraudă scotea la iveală faptul că firma părinților lui Dan Vîlceanu ar fi făcut achiziții care nu ar fi fost reale, operațiuni prin care - se arată în document - firma ar fi ”dedus nelegal cheltuieli în sumă totală de 1,1 milioane de lei și TVA în sumă totală de 258.500 lei”.

”Prin înregistrarea în evidența contabilă de facturi pe care erau înscrise bunuri provenite de la societăți care nu au desfășurat o activitate economică reală, respectiv de la Karina Sebatil și Biti Metal Invest, înregistrări care nu au la bază operațiuni reale, Trefo SRL a dedus nelegal cheltuieli în sumă totală de 1,1 milioane de lei și TVA în sumă totală de 258.500 lei”. (extras din procesul verbal de control ANAF Gorj - sursa: psnews.ro)

Dan Vîlceanu neagă informațiile potrivit cărora firma părinților ar fi fost investigată de către procurori.



”Din câte știu eu, nu am datorii. Eu nu am firme. Firmele la care am fost eu acționar au fost închise când am intrat în Parlament tocmai pentru a nu mai da prilejul unor astfel de întrebări... deci astfel de întrebări ar trebui să înceteze, este un subiect creat artificial”, declara ministrul.

Parchetul General a transmis, într-un răspuns la o solicitare a jurnaliştilor „Adevărul”, că noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost cercetat penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. În urma anchetei, procurorii au clasat dosarul după ce au constatat că faptele nu există.

”În cauza care face obiectul interesului dumneavoastră, instrumentată de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data de 8 februarie 2021, a fost dispusă soluţia de clasare, în baza dispoziţiilor art. 16 lit. a din Codul de procedură penală - “fapta nu există”. (sursa: adevarul.ro)

Potrivit jurnaliștilor de la România Liberă, noul ministru de la Finanțe s-ar fi răzbunat pe doi șefi de la ANAF Gorj, Alin Ionel Goleanu, respectiv Marin Ciumag, după ce aceștia au sesizat organele judiciare în legătură cu afacerile fictive derulate de S.C. TREFO S.R.L. cu firme fantomă din rețele de crimă organizată. Mai exact, pe vremea când era Cîțu șef la Finanțe, ambii au fost mutați disciplinar la Galați și la București.

”Aceste acuzații sunt grave, nesusținute de documente și nefondate, autorul articolului neprezentând nicio dovadă privind implicarea ministrului Finanțelor în ”RĂZBUNĂRILE DE TIP MAFIOT” și nici in privinta mutărilor ”DISCIPLINARE ”. Autorul materialului, prin divagare, folosește numele ministrului de Finanțe pentru a denigra și a crește artificial anvergura articolului și amploarea unei campanii mediatice de denigrare a mea, pe care autorul articolului, Narcis Daju, fost ofițer de informați, o orchestrează, alături de un grup de interese politico-economice din județul Gorj. Precizez că detașările, demiterile și alte decizii privind funcțiile publice de conducere din cadrul instituțiilor deconcentrate, în speță Direcția Finanțelor Publice Gorj, sunt apanajul președintelui ANAF, nu al lui Dan Vîlceanu”, a precizat ministrul într-un drept la replică.

Cei de la România Liberă mai dezvăluie și că Dan Vîlceanu și familia lui ar fi încasat peste 10 milioane de euro de la companii de stat controlate de PSD, cel mai recent contract fiind încheiat anul acesta, pe 16 ianuarie. TREFO SRL, în asociere cu alte două companii, ar urma să primească 39 de miliarde de lei vechi pentru furnizare de tablă către Complexul Energetic Oltenia. (sursa: sursa: romanialibera.ro)

”În legatura cu contractul de 39 de miliarde de lei, fac precizarea că UN ASTFEL DE CONTRACT NU EXISTĂ.

Este vorba despre un acord-cadru, pentru care Complexul Energetic Oltenia a oferit un punct de vedere oficial, printr-un comunicat de presă, în care se precizează ” Procedura de achiziție „Tablă groasă și tablă aliată” la CE Oltenia, din octombrie 2019, a fost derulată prin licitație deschisă, cu respectarea tuturor prevederilor legislative de transparență. (…)

Clasamentul ofertelor fiind provizoriu, contractele subsecvente urmând a fi atribuite la valoarea cea mai mică rezultată în urma procedurii de reofertare a operatorilor economici semnatari ai acordurilor cadru”, a mai transmis ministrul (sursa: romanialibera.ro)

Înainte ca PNL-ul să preia guvernarea, Vîlceanu l-ar fi amenințat public pe Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, că-l va schimba a doua zi după ce partidul său ajunge la putere.

”Menționez că toate contractele pe care firmele mele sau ale familiei mele le-au avutcu Complexul Eergetic Oltenia au fost câștigate prin licitații publice în SICAP(SEAP), lucru care este foarte ușor de verificat. Deci, Sorinel Boza nu mi-a oferit niciun contract. Mai mult decât atât, în momentul în care Sorinel Boza a devenit manager la CEO, firmele la care eram acționar se aflau în procedură de închidere”, a mai explicat Dan Vîlceanu.

Din 2013, actualul ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu, este liderul oficial al PNL Gorj, în condițiile în care județul este dominat de PSD, care a dat 6 din cei 7 parlamentari gorjeni. Al șaptelea a fost Vîlceanu, la limită, din redistribuirea unor voturi. Înainte să conducă PDL și PNL, Vîlceanu a fost președintele organizației de tineret a PSD Gorj. Recent, a jurat cu mâna pe Biblie că va respecta Constituția având grijă de Finanțele românilor.