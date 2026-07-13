Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Consultări decisive la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliții, ASTĂZI, la ora 09:00
FOTO: Presidency
Publicat13 iul. 2026, 07:17
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, are programate luni, de la ora 09:00, consultări la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca negocierile privind formarea viitorului Executiv. Discuțiile au loc într-un context politic tensionat și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare și stabilirea formulei de guvernare.
Citește și
- 07:39Dan Dungaciu:”Nu cred că vom avea un nou guvern în această săptămână. Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză”
- 23:57Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare drept variantă de compromis pentru funcția de premier. Condiția pusă de PSD
- 23:38Traian Băsescu, atac frontal la Ilie Bolojan: „Nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe”
- 22:42Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „Foamea de a fi la putere e atât de mare că nu mai au rușine”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News