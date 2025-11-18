Reprezentanții CMSR au transmis că instituția este „profund implicată în clarificarea acestui caz” și colaborează cu toate autoritățile responsabile, „în spiritul transparenței și cu respectarea prezumției de nevinovăție”.

Comunicatul integral al CMSR

În urma tragediei în care un copil de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situație deosebit de gravă și consecințele acesteia.

Consiliul Național reunit, vineri, la București, va adopta o Declarație care întărește angajamentul CMSR pentru siguranța pacientului pediatric, pentru consolidarea colaborării cu autoritățile și pentru dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern și predictibil.

„CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz și colaborează cu toate instituțiile responsabile, în spiritul transparenței și cu respectarea prezumției de nevinovăție. În același timp, credem ferm că relația dintre medic și pacient trebuie să rămână una bazată pe respect, încredere și echilibru.

În ultimii 35 de ani, reziliența sistemului de sănătate privat a contribuit în mod constant la asigurarea accesului pacienților la servicii medicale de calitate, în condițiile unei implicări insuficiente a statului și ale unui deficit cronic de finanțare în sistemul public. Acest rol al mediului privat, unde 9 din 10 medici stomatologi își tratează pacienții - evidențiază necesitatea unei colaborări reale și constructive între toate componentele sistemului de sănătate.

Până la clarificarea tuturor împrejurărilor și identificarea exactă a responsabilităților, atât prin ancheta judiciară, cât și prin cercetările disciplinare demarate la nivelul colegiilor profesionale ale medicilor generaliști și respectiv stomatologi, această tragedie ne obligă să acționăm, în cooperare cu autoritățile competente și să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toți copiii din România.” – președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu