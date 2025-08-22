Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo Cod Portocaliu, pentru municipiul București și 14 localități din județul Ilfov, valabil astăzi, 22.08.2025, în intervalul orar: 19:15 – 20:15. Se vor semnala: descărcari electrice, intensificari ale vântului cu viteze de 70-80km/h.

Pentru informarea populației Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis mesaj RO-ALERT.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri preventive:

- evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

- închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

- nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență

Ca urmare a fenomenelor meteo, ISU intervine în următoarele locații:

1. Strada Oboga - copac căzut

2. Strada Teiuș - copac căzut pe autoturism

3. Aleea Mladinovici Dragoș- 2 copaci căzuți pe autoturism

4. Strada Straja - copac căzut

5. Intrarea Făgețelu - copac căzut pe autoturism

6. Calea Rahovei - copac căzut pe autoturism

7. Aleea Iosif Hodoș - copac căzut pe autoturism

8. Aleea Niculițel - copac căzut pe carosabil

9. Calea Dudești - copac căzut pe linia de tramvai

10. Șoseaua Berceni - elemente de construcție desprinse

11. Calea Floreasca - copac căzut pe mașină

12. Șoseaua Alexandria - elemente de construcție desprinse

13. Strada Valea Ialomiței - copac căzut pe carosabil

14. Strada Istriei - copac căzut

15. Strada Mureșanu Andrei - copac căzut

16. Strada Samoilă Dumitru - copac căzut 17. Strada Crinul de Pădure - copac căzut 18. Șoseaua Ștefan cel Mare - copac căzut pe autoturism 19. Strada Negustori - copac căzut

17. Strada Crinul de Pădure - copac căzut

18. Șoseaua Ștefan cel Mare - copac căzut pe autoturism

19. Strada Negustori - copac căzut