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Justitie· 1 min citire

Clotilde Armand, condamnată la 1 an de închisoare în dosarul conflictului de interese. Pedeapsa a fost amânată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 17:17
SursăRealitatea PLUS

Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, în dosarul în care este acuzată de conflict de interese.

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Dosarul vizează cinci dispoziții emise de Clotilde Armand în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 1, prin care și-ar fi majorat indemnizația în contextul implicării într-un proiect anticorupție în care s-a numit singură manager. Cazul a generat un scandal public începând din 2022.

Potrivit Realitatea PLUS, decizia Judecătoriei Sectorului 1 vine după mai multe amânări ale pronunțării.

La scurt timp după ce judecătorii au dat sentința, Clotilde Armand a transmis printr-o postare pe Facebook că dosarul ar fi fost folosit ca „armă politică” și a subliniat că decizia instanței trebuie analizată în contextul mai larg al disputelor politice.

De asemenea, dostul edil a făcut o comparație cu situația lui Dominic Fritz și a lansat un atac dur la adrea PSD.

Decizia nu este definitivă

Condamnarea este pronunțată cu amânarea aplicării pedepsei, ceea ce înseamnă că pedeapsa nu este executată în această etapă, fiind stabilit un termen de supraveghere.

În cazul nerespectării obligațiilor impuse de instanță sau al săvârșirii unei noi infracțiuni în condițiile prevăzute de lege, situația juridică se poate modifica.

Sentința Judecătoriei Sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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