Clotilde Armand, condamnată la 1 an de închisoare în dosarul conflictului de interese. Pedeapsa a fost amânată

Publicat 31 aug. 2026, 17:17 Sursă Realitatea PLUS

Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, în dosarul în care este acuzată de conflict de interese.

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