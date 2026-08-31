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Justitie· 1 min citire
Clotilde Armand, condamnată la 1 an de închisoare în dosarul conflictului de interese. Pedeapsa a fost amânată
FOTO: Arhivă
Publicat31 aug. 2026, 17:17
SursăRealitatea PLUS
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, în dosarul în care este acuzată de conflict de interese.
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