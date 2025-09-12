Circulație îngreunată pe Valea Oltului după coliziunea a două TIR-uri | FOTO

circulația va putea fi reluată în condiții normale în aproximativ trei ore. Foto/DRDP Craiova
Traficul se desfășoară pe o singură bandă pe DN 7, pe Valea Oltului, sensul de mers Râmnicu-Vâlcea – Sibiu, în urma coliziunii între două autotrenuri. 

Accidentul, produs în jurul orei 9.50, nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile estimează trei ore pentru deblocarea circulației. 

Un sens de mers a fost blocat de TIR FOTO: DRDP Craiova
UPDATE 10.30 - Utilajul de tractare a ajuns la locul accidentului, reușind să extragă primul TIR, conform reprezentanților Direcției Regionale de Drmuri și Poduri (DRDP) Craiova. 

Primul autotren a fost ridicat și poziționat în afara carosabilului FOTO: DRDP Craiova
Accidentul s-a produs pe DN7 183+300, vineri, 12 septembrie 2025, în zona Lunca (Bujoreni), în județul Vâlcea. Două autotrenuri s-au lovit, cauza, conform primelor informații, fiind o eroare umană. Unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul în zonă fiind umed.

Două TIR-uri s-au lovit FOTO: DRDP Craiova
Se circulă dirijat pe jumătate de cale, pe sensul de mers Râmnicu-Vâlcea - Sibiu. La fața locului se află Poliția, Salvarea și un echipaj de la Drumuri. Se așteaptă utilajele care să tracteze autotrenurile care au blocat carosabilul.

Două TIR-uri s-au lovit FOTO: DRDP Craiova
Drumarii au anunțat că circulația va putea fi reluată în condiții normale în aproximativ trei ore.