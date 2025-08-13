Poliția Română a transmis că autotrenul era încărcat cu 24 de tone de bere.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoșani - Flămânzi, în afara localității Copălău, județul Botoșani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafața de rulare. La fața locului se va deplasa un utilaj pentru repunerea pe roți și tractarea ansamblului rutier.

Se estimează reluarea circulației după ora 09.00”, au transmis reprezentanții instituției.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani susțin că șoferul camionului a fost ușor rănit, însă a refuzat transportul la spital.

”La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău. Aceștia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportat la spital”, au precizat oficialii ISU.