Cantitatea de cofeină dintr-o cafea depinde de mai mulți factori, începând de la tipul de cafea folosită.

Contează foarte mult și modul în care este preparată, așa că dacă vrei să bei o cafea tare trebuie să ții cont de aceste detalii.

Ce tip de cafea este mai puternic

Espresso este o cafea concentrată, obținută prin trecerea apei fierbinți prin cafeaua măcinată fin, sub o presiune ridicată de aproximativ 9 bari. Aparatul de espresso forțează apa să pătrundă rapid prin cafeaua compactată, procesul durând în jur de 25-30 de secunde.

Această metodă extrage o cantitate intensă de arome într-o porție mică, de obicei 30 ml. Se obține o băutură cu o consistență mai groasă și o spumă specifică, denumită „crema.”

Datorită presiunii și duratei scurte, espresso-ul este puternic și dens, cu o aciditate și amăreală mai accentuate. Păstrează o concentrație ridicată de cofeină într-o cantitate mică de lichid.

Câtă cafea este într-o ceașcă de cafea la filtru

Cafeaua la filtru, pe de altă parte, implică o metodă de infuzie mai lungă și mai blândă, prin gravitație. Cafeaua măcinată mediu este plasată într-un filtru (de hârtie sau metal) prin care apa fierbinte curge încet, extrăgând aromele mai delicat, timp de 4-5 minute.

Filtrarea prin hârtie reține multe dintre uleiurile naturale ale cafelei. De aceea, rezultă o băutură mai limpede, mai puțin concentrată, cu un corp mai ușor. Cafeaua la filtru evidențiază aromele subtile și notele fructate sau florale ale boabelor. Vei obține o băutură echilibrată și mai ușor de consumat în cantități mari.

Aceste metode diferite de preparare dau și tăria cafelei. În medie, un espresso conține aproximativ 63 de miligrame de cofeină la fiecare ceașcă de 30 ml. O ceașcă de cafea la filtru, de aproximativ 240 ml, conține între 95 și 200 mg de cofeină. Contează mai mulți factori precum tipul boabelor, gradul de măcinare, timpul de infuzie și cantitatea de cafea utilizată.