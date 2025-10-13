Această concluzie se desprinde din analiza unui indice numit indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), care integrează nu doar inteligența și memoria, ci și judecata, stabilitatea emoțională și alte trăsături mentale ce evoluează pe parcursul vieții. Studiul se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice și date longitudinale.

Care este vârsta la care creierul uman funcționează cel mai bine

Deși biologic corpul ajunge la o formă optimă în jurul vârstei de 25–30 de ani, creierul, în complexitatea sa, funcționează cel mai bine când experiența de viață, acumularea de cunoștințe și controlul emoțional se armonizează. Aceasta ar putea explica de ce mulți oameni ating succesul, recunoaștere sau performanțe intelectuale impresionante în decada a cincea și a șasea de viață.

Cercetarea a stârnit atenție și în România, unde discuțiile despre dezvoltarea cognitivă pe parcursul vieții continuă să fie de actualitate. Se pare că studiul a fost preluat ca un argument cel puțin provocator în dezbaterile despre potențialul uman la maturitate.

Este un mesaj optimist pentru cei care cred că după 40 sau 50 de ani performanța intelectuală declină inevitabil: datele sugerează că adevărata maturitate cognitivă poate însemna nu doar menținere, ci și progres.

Fascinant este că, departe de a se opri din evoluție odată cu vârsta adultă, creierul își păstrează o capacitate remarcabilă de adaptare, numită neuroplasticitate. Aceasta îi permite să formeze noi conexiuni neuronale, să învețe și să se reinventeze, chiar și la vârste înaintate, o dovadă că inteligența umană nu este statică, ci în continuă transformare.