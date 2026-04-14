Credincioșii sunt încurajați să evite agitația și tensiunile și să își îndrepte atenția către familie și către o stare de pace. Este o perioadă în care accentul cade mai puțin pe activități și mai mult pe felul în care este trăită ziua. Săptămâna Luminată începe imediat după Paște și se încheie în Duminica Tomii, pe 19 aprilie 2026. Fiecare zi din acest interval are o semnificație aparte și este însoțită de rânduieli specifice.

Activități de evitat în a treia zi de Paște

În Marțea Luminată, tradiția pune accent pe păstrarea unui cadru liniștit și a unei stări de echilibru. Din acest motiv, activitățile care presupun efort fizic intens sunt, în general, amânate. Treburile gospodărești solicitante, cum ar fi spălatul rufelor sau curățenia generală, nu sunt considerate potrivite pentru această zi. Scopul este ca timpul să fie lăsat liber pentru rugăciune, reflecție și odihnă.

În același registru, sunt descurajate și activitățile zgomotoase sau formele de divertisment care pot distrage atenția de la semnificația religioasă a perioadei. Ziua este, în același timp, asociată cu iertarea și împăcarea. Conflictele, tensiunile sau reacțiile de mânie sunt văzute ca nepotrivite, în timp ce gesturile de apropiere și bunăvoință sunt încurajate. Și în ceea ce privește mesele, tradiția vorbește despre echilibru. Deși atmosfera festivă continuă, excesele sunt evitate, pentru a nu pierde din vedere dimensiunea spirituală a acestor zile.

O săptămână fără slujbe de pomenire

Un aspect important al Săptămânii Luminate este lipsa slujbelor de pomenire pentru cei decedați. Întreaga perioadă este dedicată celebrării Învierii și ideii de viață. Atmosfera acestor zile este una de bucurie și speranță, iar rânduielile reflectă această orientare. Accentul cade pe lumină, nu pe doliu.

Când pot fi reluate treburile casnice

În ceea ce privește activitățile obișnuite din gospodărie, acestea nu sunt complet excluse, dar există anumite repere. În mod tradițional, spălatul rufelor și alte activități similare sunt evitate în zilele de luni și marți din Săptămâna Luminată, precum și în Vinerea Izvorului Tămăduirii.

În schimb, în zilele de miercuri, joi sau sâmbătă, treburile pot fi reluate. Chiar și atunci, recomandarea este ca acestea să fie făcute într-un ritm mai așezat, fără agitație, în acord cu atmosfera perioadei.

Semnificația denumirii „Săptămâna Luminată”

Denumirea de „Săptămâna Luminată” face referire la perioada imediat următoare Paștelui, primele șapte zile după sărbătoare, marcate de bucuria Învierii lui Iisus Hristos. Termenul surprinde atât atmosfera acestor zile, cât și starea interioară pe care o sugerează. Este vorba despre o perioadă asociată cu deschiderea sufletească și cu ideea de reînnoire. În unele zone, această semnificație se regăsește și în obiceiuri simple, cum ar fi purtarea hainelor noi sau în culori deschise, ca simbol al unui nou început.