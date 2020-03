Cadrul medical: "Nu exista teste în spitalele din Capitală, ce sa mai vorbim de provincie"

Silvia Costinean, medic la Secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți din cadrul Spitalului „Marie Curie” din Capitală a publicat o postare tulburatoare pe Facebook prin care se plange ca nu ar exista destule teste de coronavirus in spitalele din tara, dar si de alte probleme.

"Sunteți liberi sa ma acuzați ca induc panica și alte tâmpenii.

In primul rând, nu exista teste. In spitale mari din Bucuresti, ce sa mai vorbim de provincie.

Deși medicii italieni au avertizat ca este CONTRAINDICATA ventilația non- invazivă, pentru ca in final tot ajungi sa intubezi pacientul și, practic, nu faci decat sa agravezi lucrurile, întârziind sa aplici ventilația eficientă, apoi, chiar faci rău, pentru ca prin aplicarea de presiuni pozitive in nazofaringe împingi toată încărcătura virală in plămâni, deci agravezi inflamația interstitiala pulmonara (acelasi lucru valabil și pentru nebulizare), deși toți doctorii interesați am postat peste tot avertizarea asta, pacientul de care se știe ca este grav, cel de la Bals, fostul polițist care a mințit, este pe non-invaziv!