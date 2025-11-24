În timp ce statul român face un deziderat despre trecerea la „învățământul într-un singur schimb”, realitatea din București este că încă avem școli unde elevii învață în două, uneori chiar în trei schimburi, iar sălile sunt folosite până la limita fizică.

Cât de mare este problema spațiilor insuficiente

Raportările oficiale arată, de ani întregi, o suprapopulare constantă a unităților de învățământ din Capitală. Creșterea demografică din cartierele noi din București, dar și cele din localitățile limitrofe, dependente tot de unitățile școlare din Capitală, a umplut clasele dincolo de capacitatea proiectată inițial pentru ele.

Asta înseamnă ore de după-amiaza, săli împărțite între clase, activități sacrificate și copii care termină orele de clasă și la orele 20.00. Pentru un oraș european, aceasta nu este o normalitate, ci un eșec structural. Iar efectele se văd: oboseală, rezultate scăzute, timp pierdut, presiune pe părinți și copii.

Extinderile, singura soluție realistă pe termen scurt

În lipsa unui program național coerent, administrațiile locale au ajuns să rezolve această criză prin investiții directe în infrastructură. De exemplu în Sectorul 3 se află chiar acum în lucru extinderi majore la mai multe unități de învățământ: Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 195, Liceul Alexandru Ioan Cuza, Școala nr. 149, dar și la grădinițele 187, 211 și 160. În unele cazuri, extinderile duc la dublarea capacității școlii. În altele, la triplarea acesteia. Asta înseamnă săli noi, laboratoare noi, biblioteci, sală de sport, spații didactice suplimentare și posibilitatea reală de a renunța la învățământul în două schimburi.

Ținta: un oraș unde copilul merge la școală dimineața, nu seara

Conceptul de „oraș al copiilor” este simplu: educație aproape de casă, program stabil, activități extracurriculare, acces la mișcare, siguranță. Nimic din toate acestea nu se poate întâmpla în școli cu spații insuficiente. Fără extinderi, fără săli de sport, fără clase noi, fără investiții în infrastructura școlară, copiii nu vor avea loc unde să învețe, iar învățământul într-un singur schimb rămâne doar o intenție.