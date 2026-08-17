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Politica· 1 min citire
Bolojan, prima reacție după întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
Ilie Bolojan
Premierul demis Ilie Bolojan a avut, luni, la Oradea, prima reacție după întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacții din partea mai multor instituții din sistemul judiciar.
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