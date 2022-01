„Mă aflu aici pentru că am o nepoțică de 9 ani și nu are acces la acest medicament. De ce? De unde să ai atâția bani, costă 300 de mii de euro pe an. Eu nu am nici pensie, nimic. Sunt sute de persoane, mii în țara asta. De ce nu se aprobă pentru copiii bolnavi. Să le fie rușine, copiii lor nu au probleme”, a spus o femeie aflată la protest.