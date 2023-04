Într-o reacție în presă, Mircea Sandu a explicat că este optimist și nu își face griji.

„Boala asta o învingi în primul rând psihic. Eu sunt un luptător pentru că iubesc viața. În trecut, fostul șef FRF a mărturisit că tratamentul presupune costuri foarte ridicate pentru un om de rând”, spune fostul șef al fotbalului românesc.

„E a treia oară. Sunt acasă, în București, dar plec la Nisa, peste două zile. Trebuie să țin boala sub control. Haideți să vă spun ceva, dacă iei cancerul din pripă și te tratezi bine, de la început, apoi urmezi întocmai sfaturile oncologului, cancerul nu mai are putere să fie devastator. Eu sunt optimist, nu-mi fac griji. Sunt ca și până acum. Boala asta o învingi în primul rând psihic, nu trebuie s-o lași să te doboare. (...) Nu am nicio teamă. Trebuie să ai capul limpede, ca să învingi boala asta. Îmi continui tratamentul cu rigurozitate, iau pastile, e totul OK. Eu sunt un luptător, vreau să lupt în continuare, pentru că iubesc viața”, a declarat Mircea Sandu.