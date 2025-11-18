România accelerează unul dintre cele mai ambițioase programe de înzestrare militară din ultimele decenii. Gigantul german Rheinmetall a semnat recent un acord internațional pentru livrarea blindatelor Lynx, iar planul prevede achiziția a 246 de unități în prima etapă. O parte din producție va fi realizată chiar pe plan local, ceea ce transformă proiectul într-un pas strategic pentru industria de apărare. În plus, acordul include și construirea la Brașov a unei fabrici ultramoderne de pulberi, menită să consolideze capacitatea României de a-și susține propriile programe militare.

Gigantul german Rheinmetall a parafat săptămâna trecută un contract impresionant pentru livrarea a 298 de vehicule de luptă Lynx, după cum a confirmat CEO-ul Armin Papperger, citat de Bloomberg.

România intră în prima etapă a programului de achiziții, vizând 246 de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile, într-un acord evaluat la 2,5 miliarde de euro. A doua fază, programată după anul 2031, prevede încă 52 de vehicule Lynx, cu o valoare suplimentară de 450 de milioane de euro.

Un element strategic al înțelegerii este faptul că o parte din producția blindatelor va fi realizată chiar în România, consolidând astfel industria națională de apărare și aducând un plus de autonomie în domeniul militar.

În cursa pentru furnizarea acestor vehicule de luptă, alături de Rheinmetall, se aliniază nume grele din industria de apărare: Hanwha cu modelul Redback, BAE Systems cu CV90, Otokar cu Tulpar și General Dynamics European Land Systems cu ASCOD 2.

Pe lângă competiția internațională, compania germană își consolidează prezența în România printr-un proiect strategic: construirea la Victoria, județul Brașov, a unei fabrici moderne de pulberi pentru muniție, o investiție estimată la peste 500 de milioane de euro. Această inițiativă nu doar întărește parteneriatul bilateral, ci marchează și un pas important pentru dezvoltarea industriei de apărare locale.

