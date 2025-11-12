Țara sud-americană a început deja să desfășoare armament, inclusiv echipamente rusești vechi de câteva decenii, și pregătește un plan de apărare bazat pe tactici de gherilă și haos generalizat în cazul unui atac terestru sau aerian. Potrivit Reuters, „abordarea țării sud-americane este o recunoaștere tacită a lipsei de personal și echipamente”.

Între timp, tensiunile din regiunea Caraibelor cresc rapid. Forțele americane își consolidează prezența, cel mai recent pas fiind anunțul Comandamentului Sudic al SUA privind trimiterea celui mai mare portavion american, USS Gerald R. Ford, în zonă. Este cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune de la invazia din Panama din 1989, notează The Guardian.

Caracasul visează la „rezistență prelungită”

Deși regimul lui Nicolás Maduro vorbește despre o „desfășurare masivă” de trupe terestre, maritime și aeriene, la care se adaugă unități de rachete și miliții civile, sursele locale citate de Reuters afirmă că nici măcar guvernul venezuelean nu crede cu adevărat că ar putea face față unei confruntări directe cu armata americană.

Strategia de apărare gândită de Caracas se bazează pe o formă de luptă de gherilă numită de guvern „rezistență prelungită”. Aceasta presupune acțiuni coordonate ale unor mici unități militare răspândite în peste 280 de locații, care ar trebui să efectueze sabotaje și atacuri neașteptate. Tactica a fost deja menționată în emisiunile televiziunii de stat, ca parte din pregătirea publicului pentru un eventual conflict.

„N-am rezista nici măcar două ore”

Un alt element al planului de apărare al Venezuelei ar fi provocarea haosului în capitala Caracas, folosind agenți ai serviciilor secrete și susținători înarmați ai regimului. Însă chiar și printre apropiații puterii există scepticism total în privința șanselor de reușită.

„Dar într-un război convențional, nu am rezista nici măcar două ore”, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului venezuelean.

O altă persoană familiarizată cu domeniul apărării a confirmat că țara „nu este pregătită pentru conflict”. Armata, aflată într-o stare precară, se confruntă cu lipsuri de bază, până la punctul în care unii comandanți negociază cu producători locali de alimente pentru a asigura hrana soldaților, din cauza rațiilor insuficiente oferite de guvern.

„Zilele lui Maduro sunt numărate.” SUA reiau controlul asupra unei baze navale abandonate în Caraibe din timpul Războiului Rece

Miliții civile și echipamente vechi de zeci de ani

Președintele Maduro susține că opt milioane de civili sunt instruiți să apere țara în caz de invazie. În realitate, sursele interne estimează că doar aproximativ 60.000 de soldați și membri ai Gărzii Naționale ar putea participa efectiv la acțiuni de gherilă. Cel mult 7.000 de persoane ar putea fi implicate în misiuni menite să „semene haosul” în marile orașe.

Echipamentele militare disponibile sunt în mare parte de fabricație rusească, multe dintre ele depășite tehnologic. Avioanele de luptă Sukhoi Su-30, cumpărate de la Moscova în anii 2000, nu se pot compara cu aeronavele americane moderne. La acestea se adaugă tancuri, elicoptere și lansatoare de rachete tot de proveniență rusă, dar considerate învechite.

Potrivit datelor obținute de Reuters, aproximativ 5.000 de sisteme antiaeriene portabile Igla fabricate în Rusia sunt deja desfășurate în întreaga țară. Comandanții militari au primit instrucțiuni precise: „După primul atac din partea «gringo», toate unitățile ar trebui să se disperseze, să se retragă sau să se ascundă.”

Rachete rusești și sprijin diplomatic de la Moscova

Sistemul 9K338 Igla-S utilizează rachete antiaeriene 9M342 sau 9M39, cu o rază efectivă de acțiune cuprinsă între 500 și 6.000 de metri și un plafon operațional de până la 3.000 de metri. În plus, Venezuela deține și rachete antinavă Kh-31A, tot de proveniență rusească.

Unul dintre principalele atuuri ale forțelor aeriene venezuelene este platforma de lansare pentru aceste rachete, reprezentată de cele 21 de avioane multirol Su-30MK2V Flanker, livrate între 2006 și 2008.

Ministerul rus de Externe a transmis recent că Moscova este pregătită să ofere asistență Venezuelei în cazul unei escaladări. De asemenea, Alexei Zhuravlev, prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, a declarat că Rusia continuă să furnizeze armament Venezuelei și nu exclude posibilitatea transferării sistemului Oreșnik — o rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM), descrisă ca având viteze hipersonice de până la Mach 10 și capacitatea de a transporta multiple focoase.

