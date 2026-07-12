Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic: 4.490 de morți și aproape 18.000 de oameni rămași fără adăpost
Cutremur Venezuela
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse în Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 4.490.
Citește și
- 10:04Premieră la Chișinău! Maia Sandu participă pentru prima dată la Summitul de la Paris: mizele Coaliției Pentru Voință
- 09:54Doliu în cinematografie: A murit legendarul actor Sam Neill, starul din „Jurassic Park”
- 09:26 Panică în armata Rusiei: O mitralieră scăpată de sub control a băgat în sperieți un întreg pluton | VIDEO
- 08:41Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova: trei morți și cinci răniți după bombardamentele din timpul nopții VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News