Val de căldură extrem în nordul Statelor Unite: recorduri istorice de temperatură în Utah și Montana

Publicat 13 iul. 2026, 08:21 Actualizat 13 iul. 2026, 08:25

Un val de căldură fără precedent afectează vestul și nordul Statelor Unite, unde mai multe orașe au înregistrat temperaturi record. În Salt Lake City și Billings, termometrele au urcat până la 43°C, cele mai ridicate valori măsurate în peste 150 de ani de observații meteorologice.

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