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Val de căldură extrem în nordul Statelor Unite: recorduri istorice de temperatură în Utah și Montana

Caniculă SUA/ Colaj foto Profimedia

Caniculă SUA/ Colaj foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 08:21
Actualizat13 iul. 2026, 08:25

Un val de căldură fără precedent afectează vestul și nordul Statelor Unite, unde mai multe orașe au înregistrat temperaturi record. În Salt Lake City și Billings, termometrele au urcat până la 43°C, cele mai ridicate valori măsurate în peste 150 de ani de observații meteorologice.

Un val de căldură extrem lovește Munții Stâncoși și câmpiile din nordul Statelor Unite, stabilind noi recorduri istorice de temperatură în mai multe localități. Potrivit datelor preliminare ale Serviciului Național de Meteorologie (NWS), în Salt Lake City, capitala statului Utah, și în Billings, cel mai mare oraș din Montana, s-au înregistrat duminică 109 grade Fahrenheit (43°C).

Valorile depășesc recordurile anterioare din cele două orașe, unde temperaturile maxime nu trecuseră până acum de 107 grade Fahrenheit (42°C) în Salt Lake City și 108 grade Fahrenheit (42°C) în Billings, de la începutul măsurătorilor meteorologice, în urmă cu peste 150 de ani.

Meteorologii americani avertizează că acest „val de căldură periculos” va continua în zilele următoare și va atinge intensitatea maximă până marți.

Deși majoritatea locuințelor și clădirilor din Statele Unite sunt echipate cu sisteme de aer condiționat, canicula rămâne unul dintre cele mai letale fenomene meteorologice din țară, provocând anual mai multe decese decât uraganele și inundațiile.

Temperaturile extreme pun în pericol sănătatea persoanelor vulnerabile și complică intervențiile pompierilor care luptă cu incendiile de vegetație de amploare din statele Colorado și Utah.

Actualul episod de caniculă vine după un alt val de căldură care a afectat estul Statelor Unite la începutul lunii iulie, când temperaturile s-au apropiat de 40°C în orașe precum New York și Philadelphia.

Potrivit AFP, valurile de căldură devin tot mai intense și mai frecvente la nivel global pe fondul schimbărilor climatice, generate în principal de arderea combustibililor fosili, precum cărbunele, petrolul și gazele naturale.

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