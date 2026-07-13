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Extern· 2 min citire
Val de căldură extrem în nordul Statelor Unite: recorduri istorice de temperatură în Utah și Montana
Caniculă SUA/ Colaj foto Profimedia
Publicat13 iul. 2026, 08:21
Actualizat13 iul. 2026, 08:25
Un val de căldură fără precedent afectează vestul și nordul Statelor Unite, unde mai multe orașe au înregistrat temperaturi record. În Salt Lake City și Billings, termometrele au urcat până la 43°C, cele mai ridicate valori măsurate în peste 150 de ani de observații meteorologice.
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