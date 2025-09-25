Sănătatea este prioritară, iar în cazul copiilor această responsabilitate revine părinților preocupați de starea lor de bine. Tocmai de aceea, disponibilitatea unor tratamente și suplimente sigure, adaptate vârstelor mici, devine unul dintre criteriile esențiale pentru cei care sunt părinți. Rețelele farmaceutice extinse, precum Catena, reprezintă un exemplu de proximitate și servicii de calitate, facilitând accesul la produse precum Benesio Probiofort Baby, un supliment destinat bebelușilor începând cu vârsta de două săptămâni.

De ce sunt importante bacteriile “bune” în primii ani de viață?

Primele luni din viața unui copil sunt extrem de importante pentru dezvoltarea unui microbiom intestinal sănătos. Microbiomul este format din miliarde de bacterii benefice, care influențează digestia, imunitatea și chiar echilibrul emoțional. După cum se cunoaște, flora intestinală are un rol direct nu numai în prevenirea infecțiilor, ci și în formarea unui sistem imunitar robust pe termen lung.

Totodată, cercetări publicate în Frontiers indică faptul că anumite tulpini bacteriene benefice, precum Lactobacillus reuteri și Lactobacillus rhamnosus, pot reduce incidența colicilor și a tulburărilor digestive la sugari. Aceste date susțin utilitatea folosirii produselor special formulate pentru bebeluși, la nevoie, care să fie sigure și ușor de administrat.

Ce proprietăți are Benesio Probiofort Baby?

Benesio Probiofort Baby este formulat din ingrediente de origine naturală și nu conține conservanți, zahăr, gluten sau lactoză. Prin urmare, aceste caracteristici îl fac potrivit și pentru copiii cu anumite sensibilități alimentare. Alte particularități care îl recomandă ca aliat în această perioadă dificilă din viața micuților, ar fi:

- nu au miros și nici gust, așa că pot fi adăugate în lichidele consumate de copil, pentru o administrare mai ușoară;

- datorită pipetei incluse, pot fi administrate foarte ușor;

- formula se bazează pe două tulpini studiate de-a lungul timpului, iar produsul conține, într-o doză recomandată de 5 picături, 250 de milioane de culturi lactice vii:

- Lactobacillus reuteri 125 milioane;

- Lactobacillus rhamnosus 125 milioane.

Cum se administrează corect Benesio Probiofort Baby?

Pentru ca produsul să își păstreze eficiența, este important ca părinții să respecte recomandările de dozare și administrare:

- doză recomandată: 5 picături o dată pe zi, pentru copii începând cu vârsta de 2 săptămâni;

- se agită flaconul timp de 20–30 de secunde înainte de administrare, până când soluția devine tulbure;

- flaconul se deschide răsucind capacul până la ruperea sigiliului, apoi capacul se înlocuiește cu pipeta inclusă;

- se strânge capătul pipetei pentru a fi colectate picăturile;

- se evită amestecarea cu lichide fierbinți.

Rolul farmaciilor în alegerea produselor pentru copii

Când vine vorba despre sănătatea celor mici, părinții au nevoie nu doar să găsească produsele necesare, ci și de siguranța că primesc îndrumare infomată și de calitate. De aceea, rolul farmacistului în consilierea pacienților este tot mai apreciat în ziua de azi. O farmacie unde părintele primește sfaturi lămuritoare de la farmacist devine astfel și o sursă de informare de încredere, unde acesta va reveni.

Bineînțeles, proximitatea rămâne un avantaj esențial pentru oricine are nevoie de un tratament. Pentru mulți părinți, expresia „o farmacie aproape de mine”, eventual și o farmacie cu program non-stop, este echivalentă cu acces rapid la produse de care copilul are adesea nevoie imediat. În plus, o rețea extinsă, cum este de exemplu Catena, oferă nu doar accesibilitate, ci și încredere bazată pe experiența personalului și pe standardele de calitate răsplătite de-a lungul timpului cu premii, dintre care amintim Consumer Superbrand 2024 - 2025, trofeul Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, premiul „Forbes 500 Business Awards 2024” și recunoașterea Capital - Companii de Elită 2024 pentru Grupul Fildas - Catena.

Produsele fără adaosuri artificiale, în focus

Un alt criteriu important pentru părinți este o etichetă cât mai “curată” din punct de vedere al compoziției produselor. Benesio Probiofort Baby răspunde acestei nevoi prin:

- absența conservanților;

- lipsa zahărului adăugat;

- formulă fără gluten și lactoză.

Alegeri informate, părinți liniștiți

Problemele digestive, precum colicile sau balonările, sunt printre cele mai frecvente motive de îngrijorare în primele luni de viață. Prin urmare, alegerea unui supliment pentru bebeluși presupune responsabilitate și informare. Produsele bazate pe ingrediente naturale, fără adaosuri artificiale, reprezintă o opțiune tot mai căutată de părinți. Iar Benesio Probiofort Baby, disponibil într-o rețea farmaceutică mare precum Catena, se înscrie în această categorie, oferind o soluție practică și sigură pentru susținerea florei intestinale a celor mici.

În concluzie, rolul farmaciilor rămâne esențial: de la proximitate și accesibilitate până la consilierea oferită de farmacist. Pentru părinți, acest lucru reprezintă liniștea și încrederea de care au nevoie atunci când iau decizii legate de sănătatea copilului lor.

