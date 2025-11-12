În data de 9 noiembrie, în jurul orei 04:30, o persoană a solicitat intervenţia Poliţiei deoarece, în incinta unui restaurant din comuna Gura Vitioarei, un bărbat făcea scandal şi avea un comportament recalcitrant. La faţa locului a intervenit un echipaj de poliţie al oraşului Vălenii de Munte.

„La momentul intervenţiei, persoana reclamată a adoptat o atitudine agresivă şi recalcitrantă, proferând ameninţări cu moartea la adresa poliţiştilor şi exercitând ulterior acte de violenţă fizică asupra unuia dintre agenţi, lovindu-l cu capul în zona feţei”, a transmis marţi de IPJ Prahova.

Agresorul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat de 52 de ani, din oraşul Vălenii de Munte. În primă fază, prahoveanul a fost reţinut pentru 24 de ore, apoi a fost prezentat instanţei de judecată, care a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.