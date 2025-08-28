„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinţei acesteia. Pe parcursul zilei de ieri, 27 august a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, informează, joi, reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Dosarul a fost deschis la peste un an de la comiterea faptei, pentru că, deşi familia fetei ştia, nimeni nu a reclamat la Poliţie ce s-a întâmplat „ca să nu se facă de râs în sat”, susțin surse judiciare, citate de News.ro.



Un poliţist a aflat ce s-a întâmplat de la vecinii familiei, omul legii anunţându-şi colegii, care s-au autosesizat.

Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul suspectat de viol are, la rândul său, o fetiţă de câţiva ani cu care fata de 11 ani mergea să se joace, iar în acest context a prins-o în casă şi a abuzat-o.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.