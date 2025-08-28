Bărbat de 35 de ani, cercetat pentru viol: victima este minoră. Familia fetei a tăinuit totul ca să nu se facă „de râs” în sat

Bărbat de 35 de ani, cercetat pentru viol: victima este minoră. Familia fetei a tăinuit totul ca să nu se facă „de râs” în sat/ Arhivă foto

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din judeţul Dâmboviţa, este cercetat pentru viol, victima sa fiind o copilă de doar 10 ani la data comiterii faptei, în urmă cu peste un an. Polițiștii s-au autosesizat după ce au aflat de la vecini că fata a fost violată de tatăl copilului la care mergea să se joace. Culmea este că familia fetei ştia ce s-a întâmplat, dar nu a reclamat fapta "ca să nu se facă de râs în sat".

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinţei acesteia. Pe parcursul zilei de ieri, 27 august a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, informează, joi, reprezentanții IPJ Dâmbovița. 

Dosarul a fost deschis la peste un an de la comiterea faptei, pentru că, deşi familia fetei ştia, nimeni nu a reclamat la Poliţie ce s-a întâmplat „ca să nu se facă de râs în sat”, susțin surse judiciare, citate de News.ro. 

Un poliţist a aflat ce s-a întâmplat de la vecinii familiei, omul legii anunţându-şi colegii, care s-au autosesizat. 

Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul suspectat de viol are, la rândul său, o fetiţă de câţiva ani cu care fata de 11 ani mergea să se joace, iar în acest context a prins-o în casă şi a abuzat-o. 

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.