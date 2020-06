Baciu, despre reintoarcerea in banci a elevilor: "Perioada de vara este foarte importanta. Am putea ajunge la redefinierea unei noi normalitati"

"Educucatia este estentiala in evolutia si cresterea ueni persoane, din acest punct de vedere ea trebuie sa produca rezultate. (...) Felul in care au functionat lucrurile in ultimii 30 de ani ne-a adus in situatia de astazi. Ca dovada ca trebuie sa facem lucrurile altfel. (...) Perioada de vara este foarte importanta. La Guvern exista analize pentru fiecare scenariu. Sunt lucruri care nu pot fi previzionate de nimeni", a spus secretarul de stat.

Potrivit acestuia, la finalul lunii iulie, inceputul lui august, am putea ajunge la "redefinierea unei noi normalitati".

"Trendul si obiectivul (autoritatilor in domeniu - n.r.) este acesta (redefinirea normalitatii - n.r.)", a aratat oficialul MS, fara a oferi un raspuns clar legat de continuarea invatamantului online din septembrie sau gasirea unor solutii alternative in contextul pericolului de infectie in randul copiilor si al cadrelor didactice cu virusul SARS-CoV-2 odata cu venirea sezonului rece.