"In Constitutie se spune ca avem o moneda nationala care se numeste leu. Trebuie sa tinem cu dintii de aceasta moneda nationala sa nu cumva sa se transforme in euro sau in ...cbdc.. care se va intampla in 2023.. odata ce intra in vigoare, s-a terminat cu proprietarea. Banul in momentul de fata il poti folosi cum vrei tu", spune avocatul Gheorghe Piperea.

"Monedele digitale ...care vor veni ca o salvare a neputintei oamenilor de a-si plati facturi...toate acestea vor avea un termen de scadenta. Veti avea doua trei luni in care le veti putea cheltui. Stiti cum se traduce? Nu vom mai avea voie la acumulare, la detinerea de averi sau de bogatii. Cresterea facturilor e doar o parghie... va veni cu soluția, va dam bancnote digitale, va salvam noi in schimb, extragem tot ce aveti ", susține și Cezar Ionașcu.